'Amigos' outra vez, até que o petróleo nos separe

O príncipe saudita Mohammed bin Salman jantou esta quinta-feira no Palácio do Eliseu com Macron. Recentemente, Biden cumprimentou-o com o seu célebre “fist bump”. Lembram-se de que o príncipe do Golfo foi o mandante da morte brutal do dissidente Khashoggi? Para se livrar do petróleo e do gás russos, a Europa e o ocidente precisam agora de transformar figuras sinistras em novos parceiros.



O presidente francês não se tem escusado nos últimos meses a encontros controversos. Foi um dos poucos líderes europeus a visitar Putin já depois da guerra ter começado e foi o primeiro a ser fotografado na ponta de uma mesa à distância de seis metros do ditador do Kremlin. Na altura, Macron podia justificar a sua associação humilhante ao ditador de Moscovo com a necessidade de, como líder do país que detinha então a presidência rotativa da UE, manter uma linha de diálogo aberto. Mesmo quando do outro lado do Atlântico, Biden se recusava a telefonar sequer a Putin.

Nesta quinta-feira, Macron convidou o governante da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para jantar no Palácio do Eliseu. Uma prova de que a União Europeia está tão desesperada que nem as mãos manchadas de sangue do príncipe árabe (ou MBS, como é informalmente conhecido por causa da sua aura de modernidade) não foram impedidas de manusear os talheres imaculados do Eliseu.

Khashoggi entrou na embaixada de Istambul. Ninguém o viu sair

No final de 2018, quando se descobriu que o governante da Arábia Saudita estava claramente por detrás da ordem para executar Jamal Khashoggi - então opositor ao regime brutal de bin Salman e dissidente nos Estados Unidos com uma coluna no Washington Post – o mundo político gelou. E mesmo a administração norte-americana de então teve dificuldade em explicar as boas relações e a proximidade entre o conselheiro e o genro de Trump, Jared Kushner, e aquele que era visto como o novo governante que trazia uma lufada de ar fresco ao Golfo Pérsico.

Trump balbuciou várias explicações que contrariavam as conclusões da CIA de que os homens com malões que entraram na embaixada de Istambul ao mesmo tempo que Khashoggi (que ia pedir um certificado para se poder casar), o mataram, desmembraram e abandonaram a embaixada com o seu corpo nas malas. Mas o que se veio a “provar”, pela própria CIA, é que a ordem para fazer desaparecer Kashoggi vinha do próprio príncipe saudita. O corpo de Khashoggi nunca seria encontrado. MBS gozou de má imprensa e de hostilidade política por uns tempos. Agora parece que foi passado sobre esse episódio o pano branco da real politik.

Para Biden, um pária a menos

Mohammed bin Salman é o mais carismático entre eles, até porque os episódios extremamente violentos da execução de Kashoggi foram discutidos em todo o mundo. E o regime saudita continua a sua guerra sangrenta no Iémen e a repressão brutal de todos os opositores internos. Mesmo assim, Joe Biden visitou recentemente o Médio Oriente e deixou cair as suas intenções de transformar o príncipe saudita num pária internacional, estando apenas concentrado em atribuir este estatuto a Vladimir Putin.

Também os EUA precisam de mais petróleo e de novas influências e aliados. À entrada do palácio em Riade, recentemente, e transmitido pelas televisões, Biden presenteou MBS com o seu típico cumprimento de punho fechado (uma herança da época covid-19).

Um encontro em Baku e 12 bcm de gás com um novo “parceiro de confiança”

Há dez dias, Ursula von der Leyen dirigiu-se no Azerbaijão para celebrar um acordo para duplicar as importações de gás natural até 2027. Em Baku, a presidente da Comissão Europeia congratulou-se com o memorando de entendimento “que nos permite [à UE] abrir um novo capítulo na cooperação em energia com o Azerbaijão, um parceiro essencial nos nossos esforços para abandonarmos os combustíveis russos”, disse.

O acordo vai permitir o reforço de pelo menos 12 mil milhões de metros cúbicos (bcm) nos próximos anos, e depois mais 20 bcm para os depósitos da UE. O que é tecnicamente fácil porque o Azerbaijão está ligado ao sistema de gás europeu através do pipeline da Trasn-Anatólia e do do Trans-Adriático.

“A União Europeia tem que se virar para parceiros de maior confiança”, disse a presidente da Comissão na presença do presidente desta república da Ásia Central, Ilham Aliyev. Não foram poucos os comentadores e organizações de direitos humanos que criticaram a presença de Von der Leyen em Baku, como um carimbo de amizade para com Ilham Alyev. É que o político que governa esta república desde 2003, tendo sucedido ao seu pai, tem, entre outros títulos, o de ter sido em 2012 classificado como “pior pessoa do ano” pelo Projeto de Vigilância ao Crime Organizado e Corrupção, uma associação de jornalistas e ativistas que se dedica a defender a democracia nas zonas da Ásia Central e do Cáucaso.

A família do presidente do Azerbaijão é proprietária ou controla várias empresas de sectores chave - incluindo bancos e petrolíferas – e Ilham Alyev é visto no mundo ocidental como um ditador, que faz as coisas típicas de um ditador: ordena tortura e morte de opositores, controla dinheiros públicos, impede eleições livres e ameaça jornalistas. Na recente guerra de Nagorno-Karabakh em 2020, o Azerbaijão voltou a controlar a região, após massacres de populações arménias.

Pode o comércio do gás fazer do mundo um lugar melhor?

Há cerca de um mês, Von der Leyen também anunciou, no Cairo, um extenso acordo que inclui não só gás, como hidrogénio verde, e investimentos europeus na transição para as energias verdes e para uma agricultura mais fértil. Von der Leyen apresentou a associação entre a UE e o antigo país dos faraós como um potencial renascimento. “Estamos a começar a explorar o potencial das relações entre a UE e o Egipto, ao colocar a transição energética e a luta contra as alterações climáticas no coração da nossa parceria”, disse a alemã.

O Egito vai receber este ano, em Sharm-el-Sheik, a próxima conferência do Clima (a COP27) e já há muitas organizações a criticar a escolha por o país ser um Estado ditatorial. E também pela persistente perseguição do presidente Abdel Fattah el-Sisi a minorias, especialmente a gays, e aos seus graves problemas nas questões de direitos humanos, com prisão de milhares de opositores e jornalistas.

A questão que um dia a chanceler Merkel recordou é que o comércio é uma maneira de sentar à mesma mesa opiniões diferentes e levar regimes a mudar. Será que a promessa do hidrogénio verde a fluir para a Europa vai levar o presidente Abdel Fattah El Sisi a respeitar os direitos humanos?

RePower EU: o Tinder dos combustíveis fósseis

No ano passado o gás natural russo representava 40% das necessidades europeias deste combustível e o petróleo um quarto de todas as importações para a UE.

Com a guerra na Ucrânia e a extraordinária dependência da União Europeia (que se diz estar a alimentar a máquina de guerra do Kremlin), a UE definiu uma estratégia de se libertar do combustível fóssil de Moscovo, o RePower EU, que implica acelerar para as energias renováveis, reduzir o consumo de petróleo (em 90% até ao fim do ano) e do gás em 2/3 até ao fim do ano – e isto se a estatal Gazprom não fechar totalmente as torneiras, deixando muitos países da Europa Central numa situação de emergência no inverno.

Entretanto – enquanto a energia europeia não for verde como se espera, o que levará muitos anos, e não se conseguir a poupança que se pretende - , o que também é preciso é comprar petróleo, gás natural e gás natural liquefeito a todos os que o queiram vender. A todos? Aparentemente, sim.

Na situação de emergência que vivemos, a moral geopolítica não tem cabimento. E há muitos líderes democráticos do mundo ocidental a telefonar e a encontrar-se com figuras que figuram na lista negra nas organizações dos direitos humanos. O mundo atual das compras de petróleo assemelha-se ao Tinder. Os encontros são mais que muitos e toda a gente tem direito a um primeiro “date”.

Além das diligências mais vistosas da Comissão Europeia, outros líderes, que não apenas Macron, encetaram diálogos com novos amigos donos de muito petróleo e muito gás. É o caso do vice-chanceler alemão Robert Habeck que esteve em Doha, a capital do Qatar, para conseguir um negócio (a Alemanha recebe todo o seu gás da Rússia e está numa situação particularmente exposta).

E também o ex primeiro-ministro italiano Mario Draghi fez, antes de se despedir da governação, vários esforços junto de líderes africanos controversos para assegurar contratos que substituam os hidrocarbonetos russos por outros que não estejam ligados diretamente à guerra da Ucrânia. Só a outras guerras.

