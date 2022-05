Num encontro nos EUA, o comissário Thierry Breton e Elon Musk, que vai comprar o Twitter, discutiram a futura lei europeia dos serviços digitais. Musk diz estar de acordo com a nova regulamentação muito restritiva, embora publicamente seja pela liberdade absoluta online.

Amigos improváveis. Comissário europeu e Elon Musk discutem o futuro do Twitter

Telma MIGUEL Num encontro nos EUA, o comissário Thierry Breton e Elon Musk, que vai comprar o Twitter, discutiram a futura lei europeia dos serviços digitais. Musk diz estar de acordo com a nova regulamentação muito restritiva, embora publicamente seja pela liberdade absoluta online.

Após um encontro na fábrica dos carros Tesla, em Austin, a capital do Texas, com Elon Musk, atualmente o homem mais rico do mundo, Thierry Breton, o comissário europeu para o Mercado Interno, publicou um vídeo na sua conta de Twitter. O controverso Musk está em vias de finalizar o acordo de compra do Twitter, o gigante com 229 milhões de utilizadores a nível mundial.



“Hoje, Elon Musk e eu queremos partilhar uma mensagem rápida convosco sobre a regulação das plataformas”, anuncia Breton na sua conta de Twitter.

No vídeo, o comissário que está a liderar o projeto de re-industrialização da União Europeia, e é responsável também pela regulamentação das plataformas digitais, diz que explicou a Musk que para entrar na União Europeia com o Twitter ele vai ter que jogar pelas novas regras da casa.

Até janeiro de 2024, o mais tardar, estará em vigor em todos os 27 países a Lei dos Serviços Digitais (LSD). E é a esta nova regulamentação mais exigente que as plataformas vão ter de se adaptar. O acordo político entre o Parlamento Europeu (PE) e o Conselho Europeu sobre a LSD foi alcançado a 23 de abril.

Curiosamente, dois dias depois, e após muita controvérsia, a administração do Twitter aceitou a oferta de Musk (de 44 mil milhões de dólares), cuja motivação para controlar esta rede social foi a de pôr fim à prática de exclusão de algumas vozes. O debate iniciou-se quando a rede social preferida dos políticos baniu Donald Trump do seu espaço. O dono da Tesla e da SpaceEx defende que as redes sociais devem acolher todo o tipo de discurso.

Musk oferece apoio à União Europeia

No vídeo publicado esta segunda-feira na conta de Breton, Elon Musk admite, surpreendentemente, que está totalmente de acordo com o que comissário europeu lhe explicou sobre a LSD.

“Gostei muito de explicar a nova Lei dos Serviços Digitais”, diz Breton, ao que Musk responde: “Foi uma ótima discussão. Concordo bastante com tudo o que disse. Acho que temos a mesma linha de pensamento”. E acrescentou, “Tudo o que as minhas empresas possam fazer pela Europa, gostaríamos de ajudar”.

Os planos de Musk para “desbloquear todo o potencial” do Twitter não são ainda conhecidos, embora repetidamente diga que a total liberdade de expressão é o fundamento da vida democrática. Uma posição completamente oposta à nova LSD que quer controlar os comportamentos abusivos online e que se prepara para aplicar multas pesadíssimas a quem não cumprir.

A LSD, que deverá ser promulgada pelo Conselho Europeu e pelo PE em breve, é vista como um novo paradigma na regulamentação das redes sociais, quer por impor limites à liberdade de expressão – desinformação e discurso do ódio – quer por obrigar à transparência do algoritmo. E é vista sobretudo como um ataque direto ao abuso de poder das plataformas gigantes norte-americanas.

