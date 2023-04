Aquele que é um reduto de prostituição legal quer desfazer-se da sua imagem de "cidade do pecado".

Mundo 3 min.

Países Baixos

Amesterdão quer levar prostituição para os subúrbios

AFP Aquele que é um reduto de prostituição legal quer desfazer-se da sua imagem de "cidade do pecado".

A atmosfera é tensa em Amesterdão, onde os residentes e os trabalhadores do sexo se opõem ferozmente a um plano do presidente da câmara para transferir a prostituição do famoso Red Light District da cidade para um "centro erótico" nos subúrbios da capital holandesa.

Centenas de residentes juntaram-se ao protesto dos trabalhadores do sexo que querem ficar atrás das suas vitrines vermelhas e reluzentes perto dos canais do centro histórico, em vez de terem um "enorme bordel" a dois passos de casa.

A presidente da câmara, Femke Halsema, defende o seu plano com unhas e dentes, mesmo que isso signifique ser chamada de "Sra. Alcoviteira".

"Não é possível", exclamou uma mãe enquanto Halsema reunia com moradores perto de um dos três locais considerados para albergar o centro erótico.

Os residentes temem que os problemas do Red Light District se mude para as suas ruas. Por seu lado, as trabalhadoras do sexo receiam suportar o peso de um projeto destinado a reduzir a criminalidade e o turismo de massas no centro.

A Red Light District é uma das atrações turísticas da capital holandesa. Foto: Koen Van Weel/ANP/epa/dpa

Menos lugares do que cabines existentes no novo centro

"A presidente da câmara diz que somos apenas uma atração turística e que as pessoas vêm gozar connosco e humilhar-nos. Isso simplesmente não é verdade", disse à AFP uma trabalhadora do sexo, identificando-se como Michelle.

Amesterdão, um reduto de prostituição legal, está a tentar desfazer-se da sua imagem de "cidade do pecado" e atenuar o impacto do turismo de vida noturna.

"Haverá sempre resistência, seja qual for a solução escolhida", declarou Halsema à AFP, visivelmente exausta após conversas com os residentes.

No final de março, os trabalhadores do sexo manifestaram-se nas ruas da cidade sob o lema "Salvem o Red Light District", afirmando que a sua deslocação prejudicaria o seu ganha-pão e a sua segurança.

"Se já trabalhas no interior, é ok. Mas também é preciso sair para garantir rendimentos", nota Michelle.

Os 100 lugares planeados para o novo local são menos do que as cerca de 250 cabines no centro, observa. Embora com os seus espaços de cultura, arte e entretenimento "eróticos", o novo edifício poderia beneficiar alguns, reconhece.

Britânicos à procura de bebidas, droga e sexo? "Não venham", pede Amesterdão A cidade quer acabar com o turismo destinado ao ‘red light district’ e ameaça com multas de 140 euros os visitantes apanhados em comportamentos impróprios.

A discussão envolveu mesmo a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), que se opõe fortemente ao facto de dois dos locais propostos para o projeto estarem próximos da sua nova sede, no sul de Amesterdão.

Mas organizações como a EMA "sabem em que cidade estão sediadas", responde a autarca, convencida de que os trabalhadores do sexo estarão mais seguros num centro erótico.

Fazer cumprir regras antes de aprovar outras

O Red Light District representa apenas uma "pequena parte" da prostituição da capital holandesa, disse Alexander de Vos, ex-trabalhador do sexo gay que participou numa reunião entre a autarca e os moradores.

"Há também pessoas transgénero, gays" para quem "não há lugar, e este centro oferece uma possibilidade" para elas, acrescentou à AFP.

No entanto, Alexander disse ser contra o encerramento do Red Light District, que está a ser alvo de uma série de medidas cada vez mais restritivas: os bordéis têm de fechar mais cedo aos fins de semana e a proibição do consumo de álcool na rua será em breve alargada à canábis.

Amesterdão lançou também uma campanha online para desencorajar os jovens europeus de organizar festas de despedida de solteiro ou outras noites de festa na cidade.

Denunciando uma "caça às bruxas", os trabalhadores do sexo negam ser eles a causa do turismo de massas e da criminalidade.

A área está cheia de "sinais com tudo o que não é permitido", observa Michelle. "O problema é que ninguém é multado", diz a holandesa, que acredita que o município deve fazer cumprir as regras existentes antes de aprovar outras.

E os residentes do Red Light District, onde a prostituição existe desde o século XVI, "sabem onde se instalaram", acrescenta. Para Michelle, deslocar trabalhadores do sexo para os subúrbios "assemelha-se a um projeto de gentrificação" para o centro da cidade.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.