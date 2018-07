Várias vitórias de ativistas de esquerda nas primárias democratas demonstram a radicalização de setores populares e da juventude norte-americana

American Dream é socialista

As sondagens eram claras: a jovem candidata, antiga organizadora da campanha de Bernie Sanders, e alinhada ao sector mais à esquerda do partido, Alexandria Ocasio-Cortez, ia - rezavam todas os reputados institutos de sondagens - perder a nomeação democrata, contra o veterano deputado, com nove anos de mandato, e candidato a ocupar a liderança parlamentar dos democratas, Joseph Crowley, por mais de 35 pontos percentuais. Acabou por vencer as eleições por 16% de vantagem. As sondagens não foram capazes de conseguir explicar esta subida de 51%. Quando interrogada num programa de televisão sobre as razões de um engano tão grande das previsões eleitorais, a candidata de 28 anos sorriu e disse: “elas não conhecem as pessoas como eu conheço”.

Se conseguir derrotar o candidato republicano Anthony Pappas nas eleições de novembro próximo, a meio do mandato presidencial, Alexandria, antiga empregada de balcão da cadeia de tacos Flats Fix, será a mais jovem mulher a chegar ao Congresso dos EUA.

A decisão de concorrer de Alexandria Ocasio-Cortez foi ponderadamente maturada. Durante meses conversou com a sua companheira de trabalho Giannina Gutièrrez, uma artista que trabalha a meio tempo no restaurante de tacos mexicanos, sobre o que fazer, até que um dia chegou ao pé dela e disse-lhe: “Já o fiz. Dei os 15 dias de aviso à casa e vou-me”. Quando perguntam à amiga da nova candidata qual a razão por que o fez, tem poucas duvidas: “é o momento de uma mulher, uma mulher de cor que se preocupa com aqueles que mais precisam”.

“As mulheres como eu é suposto que não se apresentem às eleições, não venho de uma família rica nem poderosa”, diz Alexandria num vídeo de campanha, enquanto se vêem imagens da candidata a andar de metro e a maquilhar-se no seu diminuto apartamento de classe média baixa e pobre.

Filha de uma porto-riquenha, a sua mãe limpava casas, os seus progenitores pouparam todos os cêntimos para conseguir mandar estudar a filha numa escola, mais a norte, e fora do Bronx. Diz-se que nos EUA o código postal pode mudar o nosso destino e assim foi. Este pequeno passo, que exigia que viajasse 40 minutos, todos os dias, até à escola, e com um grande esforço, levou-a a licenciar-se em Economia e Relações Internacionais na Universidade de Boston.

Mas uma licenciatura não é garantia, por si só, de uma ascensão social. Voltou ao seu bairro do Bronx e começou a trabalhar como educadora em escolas e ativista social na comunidade. A crise de 2008, no ano em que os bancos caíram como cartas, foi a tempestade perfeita para muitas famílias. O seu pai, Sergio Ocasio, proprietário de um pequeno comércio, morreu de cancro neste mesmo ano. A doença e a crise levaram a família à beira da pobreza, Alexandria passou a trabalhar 18 horas por dia em restaurantes, como empregada de mesa, para tentar manter o seu agregado familiar à tona de água. “Quando a minha família esteve à beira da fome, tive de trabalhar como empregada de mesa. Compreendo o sofrimento da classe trabalhadora dos EUA porque o vivi na própria carne”, recordou a jovem candidata. Foi essa experiência em carne viva que trouxe para a sua campanha. “A nossa campanha apenas transmitiu a mensagem de respeito pela dignidade económica, social e racial para os norte-americanos da classe trabalhadora, especialmente aqueles que vivem em Queens e Bronx [bairros populares de Nova Iorque]”, repetia a candidata.

Quando decidiu candidatar-se a tarefa era quase impossível, batia-se contra um poderoso congressista democrático que controlava há mais de 20 anos a sua circunscrição eleitoral. Joe Crowley era considerado o quarto democrata mais poderoso no Congresso dos EUA e era falado para substituir Nanci Pelosi na liderança da bancada dos democratas. A jovem começou a campanha com um molho de folhetos e contactando os eleitores porta-a-porta. Com a ajuda de dezenas de voluntários conseguiu recolher para a campanha menos de 300 000 dólares, uma décima parte do que gastou o seu poderoso opositor. “Nós temos o povo, eles têm o dinheiro”, garantia Ocasio-Cortez num anúncio de campanha.

O enxofre da juventude



Alexandria Ocasio-Cortez considera-se “socialista” num país em que, durante anos, essa designação cheirou a enxofre do diabo. Mas não está só. Cerca de 62% dos eleitores dos 18 aos 32 anos consideram, segundo revelam as sondagens, o socialismo uma ideia positiva.

No seu meio de comunicação habitual, o Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, apressou-se a saudar a vitória da jovem candidata socialista, dizendo que era a prova que os democratas estavam a cair nas mãos dos extremistas, e que isso fazia prever uma grande vitória dos republicanos nas próximas eleições para o Senado e para o Congresso, que se realizam no fim deste ano. A jovem candidata expressou outra ideia no programa do cómico Steven Colbert. “Trump não sabe lidar como uma mulher do Bronx”, ironizou. Mais a sério, na CNN, defendeu que se estava a assistir a um movimento de contestação ao crescimento das desigualdades sociais debaixo para cima. “É um movimento que vai começar a partir dos votantes”, garantiu.

Do seu lado parece estar o crescimento demográfico do número de mulheres solteiras, minorias étnicas e jovens. Se em 2004, esses grupos são 44,6% dos eleitores; em 2016, já eram 59,2%; e em 2018, já passam os 61%, segundo dados do Voter Participation Center.

Não é pois de admirar uma série de vitórias de jovens mulheres, não caucasianas, e ligadas aos socialistas democráticos nas primárias, para candidatos do Partido Democrata, como as vitórias de Summer Lee, 30 anos; Sara Innamorato, 32 anos; e Elizabeth Fiedler, 37 anos, derrotando todas elas nomes fortes do establishment dos democratas.

Esta radicalização à esquerda da oposição a Donald Trump pode não ser uma boa notícia para o presidente. Tal como nas sondagens presidenciais Bernie Sanders tinha mais possibilidades de vencer Trump do que Hillary Clinton, também, em novembro, nada garante que os candidatos mais à esquerda não possam penetrar no eleitorado popular do presidente dos EUA.

Nuno Ramos de Almeida