América Latina e Caraíbas são segunda região do mundo com mais mortes

Neste momento, o número de infetados do mundo já representa seis vezes a população do Luxemburgo. A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 243.637 mortos no mundo desde o seu aparecimento em dezembro na China, segundo um balanço às 11:00 TMG de hoje elaborado pela agência France-Presse a partir de fontes oficiais. Mais de 3.441.540 casos de infeção foram registados oficialmente em 195 países e territórios desde o início da pandemia. Este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, considerando que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre estes casos, pelo menos 1.055.500 são considerados como curados. Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais atingido, quer em número de mortos, quer de casos, com 66.385 mortos em 1.133.069 casos. Pelo menos 175.382 pessoas foram declaradas curadas. A seguir aos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 28.710 mortos em 209.328 casos, o Reino Unido com 28.131 mortos (182.260 casos), a Espanha com 25.264 mortos (217.466 casos) e a França com 24.760 mortos (168.396 casos). A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia se iniciou no final de dezembro, conta oficialmente com 82.877 casos (dois novos nas últimas 24 horas), incluindo 4.633 mortos (0 novas) e 77.713 recuperações. A Europa totalizava hoje às 11:000 TMG (mais uma hora em Lisboa) 142.611 mortos em 1.535.203 casos, os Estados Unidos e o Canadá 70.018 mortos (1.189.649), a América Latina e as Caraíbas 13.156 mortos (246.581 casos), a Ásia 9.061 mortos (237.852 casos), o Médio Oriente 6.929 mortos (181.730 casos), a África 1.740 mortos (42.408 casos) e a Oceânia 122 mortos (8.125 casos). Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).