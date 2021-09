Várias futebolistas da equipa nacional júnior afegã fugiram para o Paquistão com membros da família para escapar aos talibãs.

Afeganistão. Equipa feminina de futebol foge para o Paquistão

AFP Várias futebolistas da equipa nacional júnior afegã fugiram para o Paquistão com membros da família para escapar aos talibãs.

O ministro da Informação paquistanês, Fawad Chaudhry, anunciou no Twitter que as atletas, juntamente com as famílias, atravessadaram a fronteira por terra com passaportes afegãos válidos e vistos paquistaneses.

No total, fugiram mais de 100 pessoas, incluindo 32 jogadoras. O grupo chegou ao Paquistão na terça-feira à noite, depois de o governo de Islamabad ter previamente emitido vistos humanitários de emergência.

Por jogarem à bola, as jovens temiam agora a perseguição dos Talibãs, uma vez que as mulheres estão proibidas de praticar desporto.

Originalmente, as jogadoras iriam para Doha, no Qatar, onde seriam alojados num edifício para o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, escreveu o jornal. Contudo, devido ao ataque bombista no aeroporto de Cabul a 26 de agosto, o plano teve de ser reformulado. Desta vez, a fuga foi organizada pela organização não governamental "Football for Peace", em cooperação com o governo do Paquistão.

Talibã permitem afegãs nas universidades, mas separadas dos homens Os talibãs querem criar “um programa de ensino islâmico e razoável, de acordo com os valores islâmicos, nacionais e históricos, e, por outro lado, capaz de rivalizar com os outros países”, declarou o ministro interino do Ensino Superior.

De acordo com Amir Dogar, vice-presidente da Associação de Futebol do Paquistão, o grupo será agora alojados em Lahore e depois irão, em segurança, para o Qatar.

As mulheres enfrentam agora uma onda de repressão e medo pelas suas vidas após a tomada do poder pelos Talibãs.

