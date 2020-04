Além do Presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, todos os que se encontravam no Palácio Imperial foram retirados. O edifício esteve cercado, mas a ameaça revelou-se falsa.

Ameaça de bomba lança o caos na Presidência austríaca durante uma hora e meia

Além do Presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, todos os que se encontravam no Palácio Imperial foram retirados. O edifício esteve cercado, mas a ameaça revelou-se falsa.

Passava pouco das 15h quando as autoridades foram alertadas para uma mensagem de correio eletrónico que advertia para a existência de explosivos na sede da Presidência da Áustria. Em pouco tempo, todas as pessoas que se encontravam no antigo Palácio Imperial de Viena foram retiradas do local.

"O Presidente estava no seu gabinete. Foi avisado e foi levado para um local seguro", já informou o porta-voz da Presidência, Reinhard Pickl-Herk.

A praça que separa a sede da Presidência da deve do Governo, no centro da capital, ficou cercada durante uma hora e meia.

Acompanhados por dezenas de cães-polícias, os elementos das forças de segurança passaram o local a pente fino. A busca exaustiva, andar por andar, sala por sala, acabaria por revelar uma ameaça falsa.

Eleito há quatro anos contra a extrema-direita, Alexander Van der Bellen afirmou-se nos ecologistas.





