Ambiente

Berlim. Ementas de cantinas universitárias vão oferecer apenas 4% de carne e peixe

Começa já no próximo mês a revolução dos menus das cantinas das universidades em Berlim. A partir de outubro de 2021, a carne será quase completamente excluída das ementas das refeições dos estudantes universitários. O foco? O ambiente.

"Menos schnitzel, mais beterraba e lentilhas", lê-se na imprensa alemã. As 34 cantinas das 20 universidades em Berlim, geridas pelo grupo de apoio estudantil Studierendenwerk, reviram as suas ementas e a oferta passa a ser 68% vegana, 28% vegetariana, enquanto apenas 4% será composta por pratos de carne ou peixe.

Para a chamada 'Klima-Essen' (refeição vegana amiga do clima), utilizam-se ingredientes especificamente com uma baixa pegada ecológica. Os produtos à base de plantas constituem a grande maioria dos ingredientes utilizados pelas cantinas e a aquisição de legumes e fruta frescos depende especificamente de fatores sazonais. A carne e o peixe oferecidos nas refeições cumprem os requisitos dos rótulos existentes da Studierendenwerk para uma agricultura e pesca sustentáveis.



Daniela Kummle, da Studierendenwerk, disse à DW que usaram o último ano e meio da pandemia para rever o menu nas cantinas de modo a que a sua oferta fosse mais amiga do ambiente, antes de acrescentar que recebem feedback regular dos estudantes com pedidos de ementas mais sustentáveis. Kummle disse que as ementas mudam todos os semestres com a nova geração de jovens estudantes, de modo a manterem-se atentos aos desenvolvimentos sociais e ecológicos da atualidade.

Estudo. Carne deveria ser mais cara devido aos danos climáticos Os investigadores disseram que a análise mostrou uma necessidade urgente de políticas, tais como impostos sobre a carne, para assegurar que os preços dos alimentos reflictam os seus verdadeiros custos.

Em Berlim, durante a pandemia, várias cantinas funcionaram com serviço de take away, uma vez que a maioria dos estudantes teve de frequentar aulas a partir de casa. Existem atualmente 510 refeições disponíveis, sendo 341 veganas (e 288 delas são também sem glúten) 145 vegetarianos (108 dos quais são também sem glúten), 12 com peixe e 12 com carne.

Além das 34 cantinas universitárias, a Studierendenwerk também começou a gerir dois camiões de alimentos que oferecem almoço em algumas das residências estudantis.

A cozinha tradicional alemã é normalmente pesada em carne, composta por schnitzel, salsicha de porco e costeletas de porco. Mas o setor pecuário é responsável pelo equivalente a 7,1 gigatoneladas de dióxido de carbono todos os anos, cerca de 14,5% de todas as emissões causadas pelo homem.



Os seres humanos utilizam atualmente quase um terço das terras disponíveis para a alimentação. A agricultura, a silvicultura e outras atividades de utilização dos solos contribuem 23% de todos os gases com efeito de estufa que aquecem o planeta. Além disso, se as emissões relacionadas com todo o sistema de produção alimentar (transformação, transporte, resíduos, etc...) fossem também tidas em conta, algumas estimativas sugerem que a percentagem subiria para os 37 por cento.

Se todo o planeta adotasse uma dieta vegana, as emissões mundiais relacionadas com a alimentação diminuiriam 70% até 2050, de acordo com um relatório de 2016 sobre alimentação e clima da revista académica Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Esta não é a primeira vez que os estudantes querem refeições mais sustentáveis do ponto de vista climático. Em 2010, a primeira cantina universitária vegetariana da Alemanha foi inaugurada no campus da Universidade Livre. Mais tarde, em 2019, foi inaugurada uma cantina vegetariana que tem recebido mais do dobro do número de visitantes do que o esperado, no campus da Universidade Técnica de Berlim- que tem como objetivo a neutralidade climática até 2045.

A Universidade de Humboldt, em Berlim, também planeia tornar-se neutra em emissões de carbono até 2030, concebendo uma universidade sustentável e neutra para o clima.



