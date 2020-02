Alunos de Metz em quarentena após passagem por Singapura

Os adolescentes e três professores estão isolados em casa e não vão regressar às aulas após as férias, pois são considerados pessoas de risco.

Trinta e cinco alunos adolescentes e três professoras da escola Jean XXIII, em Montigny-lès-Metz, França, estão fechados nas suas casas, onde vão continuar por 14 dias, para prevenir possíveis contágios pelo novo coronavírus, Codiv-19, noticia o site regional Tout Metz.



O grupo chegou no fim de semana a França regressado de uma viagem à Austrália, durante as férias escolares. Só que, na viagem de regresso fez escala em Singapura, cidade afetada pela epidemia do Covid-19, tornando-se assim pessoas de risco.

Perante a possibilidade de terem sido infetados nessa escala, as autoridades de saúde municipais e nacionais francesas decidiram que mal aterrassem, os estudantes e professores iriam logo para as suas casas onde ficariam de quarentena, 14 dias em isolamento, e a medir a temperatura corporal duas vezes ao dia. Aos primeiros sintomas de febre devem telefonar para os números de emergência.

Em toda a França, as escolas pediram aos pais durante estas férias de inverno para as informarem caso os alunos tivessem estado em zonas de risco, ou seja, regiões afetadas pela epidemia do novo coronavírus. E que no regresso às aulas não levassem ou deixassem os filhos ir para a escola, os alunos deveriam ficar em casa, igualmente de quarentena, como medida de prevenção.

Na região de Lorraine, contavam-se esta manhã 11 casos suspeitos de infeção pelo Covid-19. Na zona do Grand Est foi confirmado um primeiro caso em Strasbourg, e em Paris um cidadão francês morreu devido a esta doença, a primeira vítima nacional, mas o segundo caso mortal em França.

