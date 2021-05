“Abrir uma corrida ao ouro às matérias-primas usadas nas vacinas teria o efeito contrário de subir os seus preços.” A crónica de opinião semanal de Hugo Guedes.

Opinião Mundo 2 min.

Altruísmo de vacinas? Not so fast

Hugo GUEDES PINTO “Abrir uma corrida ao ouro às matérias-primas usadas nas vacinas teria o efeito contrário de subir os seus preços.” A crónica de opinião semanal de Hugo Guedes.

Desde que Índia e África do Sul fizeram a proposta de levantar as patentes sobre as vacinas anti-covid-19 em Outubro (quando ainda nem existia nenhuma vacina aprovada) que o mundo se divide em dois campos previsíveis: de um lado os países que albergam farmacêuticas capazes de produzir ditas vacinas e lucrar com as mesmas (Europa e EUA), do outro lado... todos os restantes.



“Mas esta é uma crise de saúde global, e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de covid-19 exigem medidas extraordinárias”, disse a porta-voz da administração americana. Serviu esta frase para explicar a mudança radical impulsionada por Joe Biden, mudando-se para o lado de 164 países, a OMS, os Médicos sem Fronteiras e várias personalidades mundiais destacadas que apelam para que a fabricação de vacinas seja liberalizada. Dois dias mais tarde, até o Papa Francisco se juntou ao coro a favor do levantamento de patentes, alertando contra o nacionalismo fechado que impede a internacionalização das vacinas, e insurgindo-se contra continuar a “pôr as leis do mercado acima das leis do amor, da saúde e da humanidade”.

Se a tudo isto ainda acrescentarmos a epidemia fora de controlo na Índia - Índia que é o segundo país mais populoso e também o maior produtor de vacinas do planeta, mas não sabe produzir vacinas contra a covid-19 -, os argumentos a favor do levantamento de patentes parecem tão arrebatadores que até convenceram os EUA, desde sempre guardiões implacáveis da propriedade intelectual e dos lucros privados, a passarem ao seu exacto oposto - e tão repentinamente que apanharam os líderes europeus, reunidos no Porto para a cimeira social, completamente de surpresa.

Surpresos ou não, Macron e Merkel souberam responder de forma adulta - até porque é impopular dizê-lo, mas verdade é que neste preciso momento, as patentes não são o obstáculo a que o mundo produza mais vacinas; até constituem um incentivo a que os laboratórios investiguem (e fabriquem) mais, em busca das fabulosas recompensas (só a Pfizer já recebeu 3,5 biliões de euros) associadas aos avanços na luta contra a epidemia. Além disso, abrir uma “corrida ao ouro” às 280 matérias-primas raras usadas para fabricar as vacinas com biotecnologia mRNA teria os efeitos, contrários ao objectivo, de desperdiçar algumas e subir a pique os seus preços.

A Europa também foi lesta a sublinhar que é a única região democrática a exportar vacinas para os países necessitados (mais de 200 milhões até agora, quase metade das que produziu!) no âmbito da iniciativa Covax, enquanto Estados Unidos e Reino Unido exportaram até agora um grande total de... zero, reservando tudo o que produziram para dentro das suas fronteiras. Pelo que a proposta de Biden também apresenta laivos de hipocrisia...

Há uma frase célebre atribuída a H. Mencken: “Para cada problema complexo há uma solução simples, directa, plausível - e errada”. Estamos perante um caso assim, mas só porque falamos aqui do curto prazo; a luta global contra o coronavírus trava-se todos os dias e não podemos distrair-nos, porque ainda estamos longe de a vencer. No longo prazo, em compensação, a ideia de levantar as patentes é muito interessante, ao pôr em causa os alicerces do velho sistema de propriedade intelectual - inerentemente injusto e potencialmente criminoso. Mas isso já é, literalmente, outra conversa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.