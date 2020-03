Depois de se ter alastrado pela África do Leste, o surto espalhou-se pelo Koweit, Barein, Catar, Irão, Índia e Paquistão.

Alterações climáticas. Surto de gafanhotos do deserto espalha-se pela Ásia

Ana B. Carvalho

Depois da crise de gafanhotos do deserto se ter alastrado por vários países da África do Leste, as Nações Unidas alertaram esta terça-feira para a propagação do surto por outros países tais como República Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia, Koweit, Barein, Catar, Irão, Índia e Paquistão.

As várias nações têm declarado guerra ao surto através da utilização de pesticidas, meios militares e até patos.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) havia, em janeiro, apontado o mês de Março como o limite máximo necessário para controlar o surto, uma vez que a época das chuvas poderia despoletar uma segunda eclosão, ao entrar na época de cultivo, capaz de ameaçar a segurança alimentar de 25 milhões de pessoas em toda a região .

Em janeiro, a FAO apelou ao apoio internacional no valor de 76 milhões de dólares, aproximadamente 67 milhões de euros, para financiar a pulverização de insecticidas. Mas, entretanto, este mês, o pedido de ajuda aumentou para valores que rondam os 122 milhões de euros, já que os enxames têm-se espalhado por novas áreas. Até agora, adiantou a BBC, apenas cerca de 45 milhões de euros, foram recebidos, dos quais cerca de 9 milhões vieram esta semana da Fundação Bill & Melinda Gates.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a situação “continua extremamente alarmante no Corno de África, especificamente no Quénia, Etiópia e Somália”, onde a reprodução generalizada dos insectos está em curso e novos enxames começam a formar-se, representando “uma ameaça sem precedentes à segurança alimentar e à subsistência no início da próxima época agrícola”.

Estes são os maiores enxames de insectos invasores da Somália e a Etiópia nos últimos 25 anos. Enquanto o Quénia não sofria uma ameaça de gafanhotos desta dimensão há 70 anos.

No Quénia, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) estimou a medida de um enxame que se aproxima a uma extensão de 2.400 quilómetros quadrados, área aproximada de Moscovo e do Luxemburgo, e que pode conter até 200 mil milhões de insectos.

“ O surto em curso é apenas o mais recente exemplo da devastação que as pragas agrícolas podem causar - há mais dezenas de milhares que os agricultores têm de enfrentar, desde doenças e fungos a ervas daninhas e insectos", alertou Nteranya Sanginga, Diretor Geral do Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), um Centro de Pesquisa do CGIAR.

“E com tamanha variedade de ameaças às colheitas e ao rendimento, não há bala de prata para proteger contra perdas e danos. Ao contrário, é necessária uma abordagem integrada que incorpore todas as ferramentas disponíveis na caixa de ferramentas, desde melhores tecnologias de previsão e monitoramento até a pulverização controlada de culturas com produtos biocontrolados, tudo isso apoiado por parcerias mais fortes”, explica Sanginga à Reuters.

Tecnologia do lado do ambiente

Os cientistas que monitoram os movimentos do pior surto de gafanhotos no Quénia nos últimos 70 anos esperam que um novo programa de rastreamento seja capaz de evitar um segundo surto de insetos devastadores, reportou o The Guardian.

Kenneth Mwangi, um cientista de informação por satélite, com base no Centro de Previsão e Aplicações Climáticas da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, com sede em Nairóbi, disse que os pesquisadores estavam a executar “um modelo de supercomputador para prever as áreas de reprodução que podem ter sido perdidas pelo monitoramento terrestre”. Segundo o especialista, essas áreas podem tornar-se fontes de novos enxames se não forem pulverizadas.

"O modelo será capaz de nos dizer as áreas em que os insectos estão a emergir", disse Mwangi ao the Guardian. "O foco estará em impedir que os insectos se tornem adultos, já que isso leva a outro ciclo de infestação. Nós queremos evitar isso. Queremos aconselhar os governos cedo, antes que aconteça um surto”, explicou o Mwangi.

Até agora, o supercomputador, financiado por 41 milhões de euros do Reino Unido como parte do seu programa Weather and Climate Information Services for Africa, tem previsto com sucesso o movimento de gafanhotos utilizando dados como a velocidade e direcção do vento, temperatura e humidade. O modelo alcançou 90% de precisão na previsão da futura localização dos enxames, disse Mwangi.

Segundo o jornal britânico, os investigadores estão agora a introduzir dados sobre a humidade do solo e a cobertura vegetal para ajudar a prever onde os ovos foram postos e são susceptíveis de eclodir e prosperar. Isto irá então fornecer dados sobre onde os governos africanos podem dirigir os seus esforços de pulverização, ajudando a controlar os gafanhotos antes de se aglomerarem em enxames.

"Até agora, temos conseguido identificar onde os enxames vão estar", disse ele. "Conseguimos dizer ao governo do Uganda que se esperava que os gafanhotos passem e eles mobilizaram o exército, e isso funcionou bem". Agora podemos nos concentrar nas áreas que os gafanhotos se reproduziram".

"Os governos estão a trabalhar, pulverizando em áreas que foram relatadas. Portanto, agora, os governos podem ser capazes de apanhar áreas que lhes escaparam e que não foram relatadas."

Mwangi acrescentou: "Esperemos que, com base na intervenção actual, se possa evitar o pior cenário possível. O governo queniano está em alerta máximo e foram postas em prática medidas de controlo eficazes".

Laura Paterson, a oficial de coordenação da Organização Meteorológica Mundial da ONU em Nova York, citada pelo The Guardian, disse: "Temos recebido o modelo de saída de informação que identifica onde se espera que os gafanhotos se espalhem. Este tipo de análise de previsão demonstra que a ONU está na linha da frente para saber o que está por vir, e o sistema da ONU no terreno é capaz de lidar com isso".

Origens do surto



As nuvens negras de insetos vorazes, cujos enxames escurecem os céus da África Oriental, são conhecidos por “gafanhotos do deserto”, um grande herbívoro que se assemelha a um gafanhoto. Têm em média entre 6 a 8 centímetros de comprimento e um só insecto pode consumir o seu próprio peso em alimentos por dia, o que se considera “uma enorme ameaça para as plantações e pastagens”.



Na origem destes fenómenos estará o Dipolo do Oceano Índico, também conhecido por El Niño do Índico, que por sua vez levou a uma seca severa na Austrália que tem enfrentado uma vaga de incêndios desastrosa, bem como tempestades de areia e granizo.

Os enxames espalharam-se pelo leste da África a partir do Iémen através do Mar Vermelho e podem viajar até 150 km num dia. Em dezembro, um enxame de gafanhotos forçou um avião de passageiros a sair do curso na Etiópia. Os insetos esmagaram os motores, o para-brisa e o nariz, mas a aeronave conseguiu pousar com segurança na capital, Adis Abeba.



