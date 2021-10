Segundo o serviço de resgate na montanha, o alpinista sofreu uma queda de 500 metros.

Alpes

Alpinista francês de 20 anos morre após queda no Monte Branco

AFP Um alpinista francês de 20 anos morreu este domingo de manhã após cair do Monte Branco, a mais alta montanha dos Alpes, no departamento francês da Alta Sabóia.

Segundo o esquadrão de alta montanha da Gendarmaria (força policial militar francesa), o jovem caiu enquanto escalava perto do refúgio Durier, na passagem do glaciar do Miage, a uma altitude superior a 3.350 metros.

Segundo o serviço de resgate na montanha, o alpinista sofreu uma queda de 500 metros.

