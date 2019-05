A coligação de centro direita da chanceler Angela Merkel, está em primeiro lugar nas projeções, com um dos piores resultados de sempre, com 28% dos sufrágios, seguido dos ecologistas com 22%. A extrema-direita fica em quarto lugar, depois dos sociais-democratas, os grandes derrotados da noite.

Alemanha. Verdes duplicam votação e ficam em segundo lugar

Segundo as sondagens à boca das urnas, a grande surpresa destas eleições são os ecologistas que passam de 10,7% em 2014, para 22% dos votos. A CDU/CSU de Merkel fica em primeiro lugar, como 28%, muito abaixo dos 35,3% que tinha obtido na anteriores europeias.

Os sociais-democratas são os grandes derrotados da noite, se se confirmarem as projeções, passam de 27,3% , em 2014, para 15,5% agora.

A extrema-direita, da Alternativa para a Alemanha, continua a subir, teve 7,1% em 2014, e agora consegue 10,5% dos votos.

A Die Link recua de 7,4% para 5,5%, o mesmo resultado que obtêm os liberais, que conseguem subir 1,1% em relação às últimas europeias.

