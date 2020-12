Perante o "elevado número de mortos", a chanceler alemã diz o país é forçado a agir.

Alemanha vai fechar escolas e comércio até janeiro

A partir da próxima quarta-feira, apenas os serviços considerados essenciais vão manter as portas abertas, depois do Governo ter decidido aplicar um novo conjunto de restrições para tentar controlar a covid-19 que só nas últimas 24 horas foi diagnosticada em mais 20 mil pessoas.

Trocando em miúdos, apenas mercados, farmácias e bancos vão continuar abertos no país que faz fronteira com o Grão-Ducado. Em causa o facto do país ter registado também o maior número de mortos desde que há registo. O anúncio foi feito pela chanceler Angela Merkel. Notando o "enorme número de mortes" e o "crescimento exponencial" das infeções, a líder conservadora assegurou que "somos forçados a agir e estamos a agir agora".

À saída da reunião com os governadores dos 16 estados germânicos, Merkel já tinha avisado que "há uma necessidade urgente de fazer alguma coisa".

Há seis semanas que o país está em confinamento parcial com bares e restauração de portas fechadas. O número diário de novos registros e mortes atingiu, na última semana, o maior patamar desde o início da pandemia no primeiro semestre deste ano.

Só entre sábado e domingo, foram 381 mortes, elevando o total para 21.787, segundo o Ministério da Saúde da Alemanha. Houve ainda 20,2 mil novas infeções, o que já soma mais de 1,3 milhão de casos confirmados da doença.





