Ainda não há acordo em relação ao limite de velocidade que será fixado, mas o ministro do Meio Ambiente da Baixa Saxônia, Olaf Lies, é a favor dos 130 km/h, como em França.

Ambiente

Alemanha vai acabar com as autoestradas de velocidade ilimitada

Redação Ainda não há acordo em relação ao limite de velocidade que será fixado, mas o ministro do Meio Ambiente da Baixa Saxônia, Olaf Lies, é a favor dos 130 km/h, como em França.

Numa reunião de dois dias em Wilhelmshaven, os ministros do ambiente dos 16 estados federais da Alemanha votaram unanimemente a favor de um limite de velocidade nas autoestradas. Cerca de 60% das autoestradas alemãs não têm limite de velocidade, apesar do Governo aconselhar os automobilistas a não excederem os 130 km/h. O assunto voltou a estar na ordem do dia com a guerra na Ucrânia, a dependência energética do país e os últimos e alarmantes relatórios sobre o clima. Vem aí uma decisão histórica?

De acordo com a RTL, a medida ainda não foi ratificada e caberá ao Bundestag decidir, mas a maioria dos alemães é a favor de um limite de velocidade na autoestrada. De acordo com um estudo recente do Instituto Econômico Alemão, 77% dos alemães dirigem a uma velocidade inferior a 130 km/h, mesmo em estradas de velocidade ilimitada.

Impor limites de velocidade nas autoestradas é bom para a carteira e para o ambiente. De acordo com a Agência Federal do Meio Ambiente, a 120 km/h, a economia anual nos gases de efeito estufa seria de 2,6 milhões de toneladas de CO2. Mesmo um limite de velocidade de 130 km/h ainda reduziria as emissões em 1,9 milhão de toneladas.

Ainda não há acordo em relação ao limite de velocidade que será fixado, mas o ministro do Meio Ambiente da Baixa Saxônia, Olaf Lies, é a favor dos 130 km/h, como em França.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.