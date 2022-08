O veículo de teste deu uma guinada repentina e embateu em várias viaturas. Há nove feridos.

Alemanha. Um morto em acidente com carro autónomo

O BMW iX elétrico mudou subitamente de direção e causou uma série de colisões com quatro viaturas na tarde de segunda-feira em Reutlingen, no sul da Alemanha, de acordo com a Associated Press (AP).

Segundo a polícia alemã, o veículo, onde seguiam cinco pessoas, incluindo uma criança, saiu da faixa de rodagem ao fazer uma curva e foi parar junto às outras viaturas que circulavam em sentido contrário, embatendo num Citröen.

A condutora, de 70 anos, perdeu o controlo do carro e embateu noutro veículo com dois passageiros, que acabou por se despistar e incendiar.



Por sua vez, o BMW colidiu com uma carrinha Mercedes-Benz, o que provocou a morte do passageiro de 33 anos que nela seguia.

Segundo Michael Schaal, porta-voz da polícia de Reutlingen, estiveram no local quatro helicópteros de resgate, que transportaram os feridos para diferentes hospitais da região.

Entre eles estão o condutor do BMW, de 43 anos, três adultos de 31, 42 e 47 anos, e uma criança de 18 meses, os cinco passageiros que estavam no veículo de teste.

