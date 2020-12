Nas últimas 24 horas faleceram 952 pessoas devido à covid-19, o maior número de sempre na pandemia. A partir desta quarta-feira escolas e lojas não essenciais voltaram a encerrar, e duras restrições estão impostas para o Natal.

Alemanha. Triste recorde de mortos no primeiro dia de reconfinamento

Paula SANTOS FERREIRA Nas últimas 24 horas faleceram 952 pessoas devido à covid-19, o maior número de sempre na pandemia. A partir desta quarta-feira escolas e lojas não essenciais voltaram a encerrar, e duras restrições estão impostas para o Natal.

A Alemanha entrou esta quarta-feira num confinamento mais rígido, estado que poderá vir a durar mais tempo do que o previsto, face ao aumento de infeções diárias e ao triste máximo atingido esta quarta-feira no número de óbitos.

Nas últimas 24 horas faleceram 952 pessoas, mais do que em qualquer outro dia desde o início da pandemia, e registaram-se 27.728 novas infeções por coronavírus, de acordo com o Instituto Robert Koch de Vigilância Sanitária.

O registo máximo de mortes num único dia aconteceu na sexta-feira passada, com 600 óbitos, mas esta quarta-feira o número está próximo de um milhar. Nesse dia também se registaram quase 30 mil novas infeções. Desde o início da pandemia, o número de óbitos no país é de 23.427 e o número de casos ascende a 1.379.238.

A situação da doença no país tem vindo a agravar-se e a deixar os hospitais em rutura. Atualmente, 83% das camas dos cuidados intensivos estão ocupadas, alertou esta manhã a Federação Alemã de Medicina Intensiva. Ainda disponíveis estão cerca de 5.000 camas, mas este é um número muito mais reduzido do que as 9.000 livres em outubro.

Os números de hoje relativos à doença vieram pesar ainda mais o clima de desalento no país que vive hoje o seu primeiro dia de reconfinamento, sobretudo devido às duras restrições às viagens que entram agora em vigor nesta quadra festiva.

Escolas fechadas e restrições no Natal

Na Alemanha, a segunda vaga está a assustar Governo e população, sobretudo porque o país tinha conseguido ser relativamente poupado, na primeira vaga da pandemia, na primavera. Na altura, a gestão da doença pela Alemanha foi comentada e elogiada.

Esta quarta-feira, porém, todas as escolas e lojas de bens não essenciais voltaram a encerrar. Até pelo menos 10 de janeiro, as autoridades querem "implementar o princípio de 'Ficamos em casa' em todo o país", de acordo com o texto da resolução adotada domingo, após uma reunião de crise entre a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados regionais.

O compromisso é limitar drasticamente os contactos e evitar as viagens no país e ao estrangeiro. Os contactos sociais terão de permanecer muito restritos de 24 a 26 de dezembro, quando as reuniões só serão possíveis entre familiares muito próximos.

As celebrações do Ano Novo serão também reduzidas ao mínimo: a venda de fogo-de-artifício e as reuniões serão proibidas. Estas medidas destinam-se a evitar causar "congestionamento" no sistema hospitalar. O compromisso é limitar drasticamente os contactos e evitar as viagens no país e ao estrangeiro.

"Situação muito grave"

A chanceler assumiu que a curva de infeções "é muito grave" na reunião de crise, como contaram fontes à AFP.

"A vacina vai ajudar-nos", mas a evolução da pandemia permanece imprevisível, acrescentou. O governo alemão já pressionou a Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) a validar a vacina dos laboratórios Pfizer-BioNTech mais cedo do que o previsto, para que a vacinação possa iniciar-se ainda este ano no país.

"Poderemos regressar gradualmente à normalidade a partir do Verão", prometeu na quarta-feira o ministro da Saúde alemão Jens Spahn RTL. Mas um funcionário da Associação Médica Mundial, Frank Ulrich Montgomery, prevê que as medidas de contenção durem "pelo menos até à Páscoa". "Mesmo que as vacinas cheguem agora mais cedo do que o esperado, só lentamente contribuirão para uma melhoria da situação", disse aos jornais do Grupo Funke.

(Com AFP)

