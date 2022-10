A perturbação diz respeito em particular às linhas de alta velocidade, bem como às ligações regionais, segundo a DB.

Alemanha. Tráfego ferroviário interrompido no norte devido a avaria

O tráfego ferroviário foi completamente interrompido no norte da Alemanha este sábado devido a uma "falha no sistema de rádio digital dos comboios", anunciou a Deutsche Bahn.

"Devido a um incidente técnico numa linha, nenhum comboio pode atualmente circular nas principais linhas da Deutsche Bahn no norte da Alemanha", disse inicialmente a transportadora em comunicado.

A perturbação diz respeito em particular às linhas de alta velocidade, bem como às ligações regionais, segundo a DB.

O incidente levou à interrupção das ligações entre Berlim e certas regiões do oeste e norte do país, tais como Schleswig-Holstein, as cidades de Hamburgo e Bremen, a Baixa Saxónia e parte da Renânia do Norte-Vestefália.

A ligação Berlim-Amesterdão também foi suspensa, disse a Deutsche Bahn.

Descarrilamento na Alemanha. Novo balanço aponta para quatro mortos e 30 feridos As autoridades não descartam que possam haver mais vítimas resultantes do acidente que ocorreu esta sexta-feira com um comboio regional, nos Alpes da Baviera.

Numerosos atrasos e carris em mau estado

A empresa, regularmente criticada pelos numerosos atrasos nas suas linhas, anunciou no início de setembro que teria de realizar trabalhos titânicos, incluindo a substituição de 137.000 travessas de betão, para elevar os seus carris ao padrão.

O descarrilamento de um comboio nos Alpes da Baviera, no início de junho, que causou a morte de cinco pessoas e feriu mais de 40, foi uma ilustração trágica do mau estado das linhas alemãs, ligado a anos de subinvestimento.

Estas deficiências surgem numa altura particularmente má, uma vez que o governo tem vindo a encorajar os alemães, que são grandes fãs do carro, a apanhar o comboio.

Um bilhete mensal de 9 euros para viagens em toda a rede alemã (excluindo comboios de alta velocidade) foi testado durante o verão na Alemanha e foi um grande sucesso, com cerca de 52 milhões de bilhetes vendidos.

Este passe financiado pelo Estado, que poupou 1,8 milhões de toneladas de emissões de CO2 de acordo com os números oficiais, poderá ser substituído por um bilhete ligeiramente mais caro.

