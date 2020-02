O mau tempo continua hoje a fustigar o sul do país. Veja as imagens impressionantes de destruição da intempérie que ainda não passou.

Alemanha. Tempestade faz feridos graves e lança caos no país

Depois de deixar um rasto de destruição pelo norte, a tempestade Sabine, assim se chama na Alemanha, no Luxemburgo e Reino Unido é Ciara, vai afetar ainda mais intensamente o sul do país.



Foto: dpa/Florian Sprenger/Westküsten-News

De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão algumas regiões de Baden-Württemberg e Baviera estão agora com o nível mais alto de alerta, onde se espera um “clima extremo” para o dia de hoje.

Também na Alemanha, aulas foram canceladas durante o dia de hoje em muitas escolas nomeadamente, nas cidades da Renânia do Norte-Vestefália e na Baviera, Hesse, Baixa Saxónia e Bremen. Há também voos cancelados e transportes públicos parados.

Domingo de intempérie

Domingo à noite em Saarbrucken duas pessoas ficaram gravemente feridas, após tendo sido atingidas pela queda de uma árvore. De acordo com o porta-voz da polícia, citado pelo Wort, ao início desta manhã, uma das vítimas ainda se encontrava em estado grave.

Foto: Patrick Seeger/dpa

Nos estados da Renânia e no Sarre há estradas cortadas pela queda de árvores, e quase todas as esquadras de polícia e bombeiros relataram acidentes provocados pela tempestade. Esta manhã várias estradas e linhas ferroviárias estiveram cortadas, como a estrada federal 48 e os comboios entre os dois estados.

Os feridos foram registados na Renânia do Norte-Vestefália, vítimas de quedas de árvores ou objetos voadores. Já ontem, na Baviera, os estragos também foram muitos com telhados de casas a voarem. Contudo, os serviços meteorológicos apontam a continuação do mau tempo para hoje com rajadas e chuvas ainda mais fortes.

Segundo o Wort, em Mülheim an der Ruhr, para dois alemães apesar do furação ontem foi o seu dia de sorte. Estavam a circular no seu veículo, numa estrada quando uma árvore enorme caiu, mas já só atingiu a parte traseira do automóvel. “Foram transportados para o hospital, mas apenas ficaram com ferimentos ligeiros. Apenas ficaram com ferimentos ligeiros. Um segundo antes, e o acidente poderia ter sido muito pior", declarou fonte do corpo de bombeiros.

Foto: Boris Roessler/dpa

Em Paderborn, um jovem de 16 anos foi atingido por uma parte de uma árvore em queda e também ficou gravemente ferido, tendo sido hospitalizado, adianta igualmente o Wort.

Também em Franckfurt houve estragos. A famosa catedral foi atingida por um guindaste que danificou a estrutura superior domingo à noite, não se sabendo ainda qual o impacto do acidente.

