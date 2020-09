A maior parte dos polícias envolvidos na rede de mensagens neonazis são da zona do Reno e de Muelheim.

Alemanha suspende 29 polícias envolvidos em redes neonazis

A maior parte dos polícias envolvidos na rede de mensagens neonazis são da zona do Reno e de Muelheim.

As autoridades alemãs anunciaram esta quarta-feira, 16 de setembro, a suspensão de 29 polícias suspeitos de difundirem propaganda de extrema-direita em vários grupos de WhatsApp, ativos há vários anos.



As suspensões aconteceram depois de buscas realizadas em 34 localidades, incluindo postos de polícia e apartamentos, na zona industrial do Reno, disse Herbert Reul, o ministro do Interior do Estado da Renânia do Norte-Vestefália.



Alemanha. Unidade de elite pode ser extinta devido a infiltração da extrema-direita A ministra alemã da Defesa, Annegret Kramp-Karrembauer, denunciou "comportamentos extremistas" numa unidade de elite alemã e vai ser investigada a desaparição de explosivos e de munições na unidade KSK. Para já, uma das companhias vai ser extinta.

A maior parte dos polícias envolvidos na rede de mensagens neonazis são da zona do Reno e de Muelheim.



O material, que o ministro do Interior disse incluir "a mais repugnante agitação neonazi, racista e anti-refugiados” era distribuído em pelo menos cinco grupos de WhatsApp, através de telemóveis, por um número considerável de polícias.

Um dos grupos surgiu em 2012 e o que contém mais imagens foi criado em 2015, sendo que a mensagem enviada mais recentemente data de 27 de agosto.

Saudação nazi de polícia e imobilização semelhante à de George Floyd geram polémica na Bélgica Viúva do cidadão eslovaco, que morreu sob custódia policial belga, em 2018, quer novo inquérito à morte do marido.

Entre os documentos partilhados encontravam-se fotografias de Adolf Hitler, suásticas, montagens fotográficas de refugiados em câmaras de gás nos campos de concentração nazis ou de disparos contra pessoas negras.

Os 29 polícias foram suspensos e estão a ser alvo de processos disciplinares, comprovando a existência de elementos neonazis nas forças policiais do país, apesar da relativização feita, pelas chefias, desses casos.

com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.