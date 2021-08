Homem é acusado de ter disparado uma granada contra uma multidão em Damasco em 2014. O Ministério Público federal alemão acusa-o de homicídio e de danos corporais graves.

Alemanha

Suspeito de crime de guerra na Síria preso em Berlim

Um suspeito de crime de guerra na síria foi preso em Berlim pelo ministério Público Federal alemão esta quarta-feira. Durante a detenção, a Polícia Criminal de Berlim também revistou o seu apartamento.

Segundo o procurador federal, o homem de 54 anos terá disparado uma granada de uma arma antitanque contra uma multidão numa praça na capital Damasco, que terá resultado em pelo menos sete vítimas mortais e três gravemente feridas, incluindo uma criança de seis anos de idade.

As vítimas eram civis à espera de pacotes de alimentos da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Médio Oriente. Segundo o jornal alemão Die Ziet, o procurador adiantou que o suspeito sírio era membro do grupo do Movimento Palestina Livre na altura do ataque. Segundo a autoridade alemã, o homem tinha sido ainda membro do comando geral da Frente Popular para a Libertação da Palestina.

Segundo uma porta-voz da polícia em Berlim, o procurador federal tinha encarregado o departamento de Polícia Criminal do estado de Berlim de investigar este caso em 2020.

O ministério Público Federal acusa o homem de crimes de guerra, homicídio em sete casos e três acusações de danos corporais graves. Um juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça quer decidir ao longo do dia se o acusado ficará preso.



