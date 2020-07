Jovem de 28 anos sorriu durante a exibição do vídeo que serviu de prova em julgamento.

Alemanha. Suspeito de ataque a sinagoga não está arrependido

Ana B. Carvalho Jovem de 28 anos sorriu durante a exibição do vídeo que serviu de prova em julgamento.

Em outubro do ano passado a cidade de Halle, na Alemanha, foi palco de um ataque que chocou o país inteiro. O suspeito neonazi acusado do "pior ataque anti-semita no país do pós-guerra", disse em tribunal esta quarta-feira que o ataque à sinagoga "não foi um erro", noticiou a AFP.

Stephan Balliet, 28 anos, é acusado de homicídio de duas pessoas em outubro de 2020, depois de ter tentado atacar uma sinagoga na cidade oriental de Halle. Segundo a imprensa alemã, o agressor registou tudo com uma câmara e executou o ataque insultando judeus e estrangeiros.

O jovem gravou o ataque contra uma mulher que se encontrava na rua junto à sinagoga e um restaurante turco onde um cliente morreu, com uma câmara presa ao capacete.



Agora, em julgamento, Stephan não revelou sinais de remorso e insistiu perante o tribunal que "atacar a sinagoga não foi um erro. "Eles são meus inimigos", afirmou. O indivíduo foi alvo de duas acusações de homicídio e múltiplas acusações de tentativa de homicídio num caso que tem agitado profundamente o país e soado o alarme sobre o aumento da extrema-direita e da violência anti-judaica. Isto 75 anos após o fim da era nazi.

Governo alemão atribui autoria de atentado ao anti-semitismo O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer descreveu o ataque de quarta-feira junto a uma sinagoga que provocou dois mortos como um atentado “anti-semita”, possivelmente de “extrema-direita”.

No segundo dia do julgamento o vídeo filmado e transmitido ao vivo por Balliet durante o assalto foi reproduzido como prova. A exibição levou mesmo alguns a abandonar a sala, enquanto outros taparam os ouvidos ou olharam para o chão durante os 30 minutos. Balliet sorriu quando o vídeo começou a ser reproduzido.

A gravação de 35 minutos foi publicado na plataforma Twicht pelo autor e mostra como o atirador entrou no centro da cidade, tentou invadir o templo judeu sem sucesso e disparou já na rua. Depois, seguiu para um estabelecimento turco e continuou a disparar. Nas imagens ouve-se o jovem a insultar judeus e estrangeiros e a rejeitar o Holocausto.



Afirmando que todos têm direito à vida, independentemente da sua origem ou religião, o procurador federal Kai Lohse disse ao acusado: "Vai ter algum tempo para pensar sobre isto". Se for condenado, Balliet poderá enfrentar a prisão perpétua.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.