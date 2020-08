O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros alertou para a possibilidade de uma confrontação militar entre a Grécia e a Turquia se a disputa sobre as águas territoriais no Mediterrâneo não for resolvida através do diálogo.

Alemanha: "Situação no Mediterrâneo Oriental é o mesmo que brincar com o fogo"

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, advertiu na terça-feira que a disputa entre a Turquia e a Grécia sobre as águas territoriais do Mar Mediterrâneo Oriental é "equivalente a brincar com o fogo".

Numa conferência de imprensa com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, em Ancara, o responsável alemão pelas relações externas instou os dois países a resolverem as tensões através de conversações diretas, avisando que, caso contrário, poderia haver o risco de uma confrontação militar.

"A situação atual no Mediterrâneo Oriental é o mesmo que brincar com o fogo", sublinhou Maas. "Cada pequena faísca pode levar a uma catástrofe. Nas suas declarações, o político reiterou que a Alemanha e os seus parceiros da União Europeia apoiam a Grécia no diferendo com a Turquia.

No encontro com os jornalistas, o Ministro turco dos Negócios Estrangeiros disse que o seu país não hesitaria em fazer "o que fosse necessário" no caso de a Grécia aumentar as tensões na região. "Faremos o que for necessário, sem hesitação", advertiu.

Cavusoglu sustentou que a Turquia está disposta a resolver o conflito através da diplomacia e do diálogo, mas sem quaisquer condições prévias por parte da Grécia.

"Estamos abertos a conversações sem condições prévias", afirmou. "Mas se um dos lados começar a impor condições prévias, então também apresentaremos muitas coisas. Em primeiro lugar, a Grécia deve abandonar a sua abordagem maximalista", salientou, acrescentando que Ancara espera que a União Europeia aja como um mediador "honesto e objetivo".

As tensões entre a Grécia e a Turquia aumentaram no início deste mês depois de Ancara ter enviado o seu navio Oruc Reis, escoltado por navios de guerra, para efetuar explorações sísmicas numa área sobre a qual os dois países reclamam jurisdição.

As ações da Turquia puseram o exército grego em alerta e o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, convocou o Conselho de Segurança Nacional do governo. As fragatas gregas receberam a ordem de vigiar o Oruc Reis.

