Alemanha

Sem máscaras. Berlim reabre discotecas apenas a vacinados e recuperados da covid-19

Ana SILVA CARVALHO A vida noturna de Berlim vai ganhar novo ritmo com a reabertura das pistas de dança interiores para vacinados e recuperados da covid-19

As discotecas e clubes de dança não terão de exigir testes negativos à entrada. Não vacinados estão excluídos destes estabelecimentos.

A vida noturna de Berlim vai ganhar novo ritmo com a reabertura das pistas de dança interiores para vacinados e recuperados da covid-19. O anúncio foi feito pela administração da cidade que garantiu que não vai ser necessário o uso de máscara dentro das discotecas.

A reabertura, que segundo a AFP acontece à medida que as taxas de infecção aumentam novamente numa “quarta vaga do surto de covid-19”, também se aplicará às saunas populares da cidade, hammams e banhos termais.

A vida noturna é uma das pedras basilares da economia da capital alemã e trata-se de um dos últimos sectores a regressar ao pleno funcionamento. As discotecas berlinenses, aclamadas mundialmente, injectaram 1,5 mil milhões de euros na economia local só em 2018, segundo um estudo da Comissão de Clubes, que representa os interesses do sector. Fizeram-no atraindo cerca de três milhões de turistas de toda a Europa e de todo o mundo.

Segundo a AFP, a nova política entrará em vigor já este fim-de-semana, excluindo da vida pública todos os que não quiseram ou não puderam vacinar-se.

Em princípio, nenhum teste de diagnóstico será exigido à entrada dos estabelecimentos. Alguns locais começaram a receber convidados no espaço exterior este Verão, enquanto exigiam provas de vacinação, recuperação ou um actual teste negativo de covid-19, bem como o uso de máscara.

Ao permitir que os clubes abrissem portas aos seus espaços interiores, bem como às áreas ao ar livre, o governo de Berlim está a cumprir uma ordem de um juiz, disse o alto funcionário de saúde da cidade, Dilek Kalayci, citado pela AFP.

O tribunal administrativo tinha decidido a 20 de agosto que a anterior proibição da cidade de eventos de dança pública em resposta à pandemia não podia permanecer no lugar para os vacinados e recuperados.Marca uma ligeira mudança para uma regra de "2G" em certos locais - o que significa que apenas pessoas vacinadas (geimpft) ou genesen (recuperados) são autorizadas a entrar. Segundo a AFP, esta estratégia foi introduzida em Hamburgo na sexta-feira passada, impedindo efectivamente que pessoas que não tenham sido vacinadas (ou recuperadas recentemente) acedam a várias áreas da vida pública.Em resposta à ameaça ao sector colocada pela pandemia, bem como pela gentrificação, o parlamento alemão, em maio, reclassificou as discotecas (conhecidas como clubs) e locais de eventos ao vivo como instituições culturais, o que significa que têm as mesmas protecções legais que os museus e as casas de concertos.



