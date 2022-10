A Deutsche Bahn avisou que são ainda de esperar cancelamentos e atrasos no sábado, apesar da restauração das ligações ferroviárias.

Alemanha. "Sabotagem" na origem de paralisação de comboios no norte

Um ato de "sabotagem" contra os cabos de ligação rádio paralisou o tráfego ferroviário no norte da Alemanha na manhã deste sábado.

Durante quase três horas, as ligações de grande velocidade e regionais estiveram interrompidas.

Após o restabelecimento parcial do tráfego, a Deutsche Bahn alegou que a "sabotagem" foi a causa da avaria.

A sabotagem visou "cabos essenciais à circulação dos comboios", disse a empresa alemã à AFP.

Trata-se mais precisamente da rede de rádio GSM-R, utilizada nos comboios para comunicar com os maquinistas mas também, mais geralmente, "interface central entre os comboios e a infraestrutura" de controlo, segundo a Der Spiegel, o primeiro meio de comunicação a mencionar suspeitas de sabotagem, citando fontes ligadas à segurança ferroviária.

Cabos essenciais podem ter sido cortados "em dois lugares"

Estes cabos essenciais podem ter sido cortados "em dois lugares", afirma a Spiegel.

O tablóide Bild acrescentou que foram cortados "cabos de fibra ótica" em Berlim e na Renânia do Norte-Vestefália, a região mais populosa da Alemanha.

Fontes próximas da Deutsche Bahn disseram ao Bild que uma ação dirigida a este cabo não estaria ao alcance de qualquer um e exigiria "certos conhecimentos" do sistema ferroviário, acrescentando que a polícia federal está encarregue da investigação.

O incidente levou à interrupção das ligações entre Berlim e certas regiões do oeste e norte do país, tais como Schleswig-Holstein, as cidades de Hamburgo e Bremen, a Baixa Saxónia e parte da Renânia do Norte-Vestefália.

A ligação Berlim-Amesterdão também foi suspensa.

Milhares de viajantes ficaram retidos nas estações no sábado de manhã.

A Deutsche Bahn avisou que são ainda de esperar cancelamentos e atrasos no sábado, apesar da restauração das ligações ferroviárias.

O ato surge pouco mais de duas semanas após a sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 que ligam a Rússia à Alemanha.

Na sequência destes ataques, o governo alemão reforçou a proteção das suas infraestruturas críticas.

