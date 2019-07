Alemanha rende hoje homenagem a autores do fracassado ataque a Hitler há 75 anos

A epidemia de febre hemorrágica começou há um ano no Kivu Norte, uma zona dominada por milícias. A OMS já contabilizou quase 200 ataques, nos quais 7 dos seus funcionários foram mortos. E tem sido a situação instável na RDCongo que tem dificultado a contenção do surto. Esta semana, em Genebra, as autoridades mundiais pediram às nações que contribuam, em milhões de dólares, para conter a pandemia.