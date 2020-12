No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situa-se em 197,6 casos por cada 100 mil habitantes, face a 173,7 da semana passada.

Alemanha regista 19.528 novos casos em 24 horas

A Alemanha registou 19.528 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, mais cinco mil casos do que na semana passada, e a morte de 731 pessoas, mais 231 óbitos do que foi registado na passada terça-feira.

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI), o número total de casos desde o início da pandemia ascende a 1.530.180, com um total de 27.006 óbitos desde o passado mês de janeiro.

O RKI refere que 1.136.700 doentes recuperaram da doença.

O máximo de novas infeções ocorreu na passada sexta-feira com 33.777 novos casos, incluindo os 3.500 contágios registados no estado de Baden-Wurttenberg que não constavam da lista geral do dia anterior.

O número máximo diário de vítimas mortais foi de 952, registado na passada quarta-feira.

O número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendeu a 5.167 na segunda-feira (mais 145 em 24 horas), dos quais 2.690 recebem respiração assistida, de acordo com as informações da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Urgência (DIVI).

O fator de reprodução (R) que se refere às infeções num intervalo de sete dias tendo em conta os valores dos sete dias anteriores e que reflete a evolução de contágios de oito a 16 dias situa-se em 0,98 no conjunto da Alemanha, o que significa que cada 100 infetados contagiam 98 pessoas.

O RKI, no relatório diário, alude à nova mutação do vírus detetada no Reino Unido, assinalando que ainda não foi apurada de forma conclusiva a nova variante na evolução dos contágios.

O instituto acrescenta que os casos da nova mutação não foram detetados na Alemanha.

