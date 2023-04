O corpo sem vida da menina foi encontrado no quarto onde dormia dentro do Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil de Wunsiedel.

Tragédia

Alemanha. Rapaz de 11 anos suspeito de matar menina de 10 anos

Um menino de 11 anos é suspeito de estar envolvido na morte de uma menina de 10 anos dentro de um centro de proteção infantil e juvenil no sul da Alemanha, informou a polícia esta sexta-feira.

O corpo sem vida da menina foi encontrado na terça-feira no quarto onde dormia, dentro do estabelecimento localizado em Wunsiedel, uma pequena cidade da Baviera. As provas reunidas da cena do crime "apontam para o envolvimento de um menino de 11 anos" que estava na mesma instalação, disseram a polícia e o Ministério Público num comunicado conjunto.

"Como o menino de 11 anos não tem idade para ter responsabilidade criminal, foi colocado numa instalação segura como medida preventiva", acrescentaram.

O caso acontece num momento em que a Alemanha ainda recupera do homicídio confesso por duas alunas de 12 e 13 anos, de Luise, de 12, encontrada morta no mês passado em Freudenberg, um conjunto habitacional no oeste da Alemanha, depois de ter sido repetidamente esfaqueada.

"Sem palavras". Alemanha em choque com homicídio cometido por duas meninas O caso não tem precedentes na história recente do país e é excecional à escala europeia. Luise, de 12 anos, foi esfaqueada várias vezes por duas meninas de 12 e 13 anos.

O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, elogiou os investigadores por identificarem um suspeito "num prazo relativamente curto". “O importante agora é esclarecer as circunstâncias exatas dessa tragédia”, disse.

O Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil de Wunsiedel, que abriga cerca de 90 crianças e adolescentes, disse estar "profundamente chocado" com a morte da menina.

"Os nossos pensamentos e orações estão com os pais, família, filhos e colegas”, disse o responsável, no mesmo comunicado.

