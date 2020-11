À margem das restrições impostas por Berlim, Angela Merkel quer que a UE proíba as férias de inverno. Apesardas estações de ski estarem encerradas, o país quer evitar deslocações desnecessárias à Áustria.

Alemanha quer proibir férias de ski até 10 de janeiro

Teresa CAMARÃO À margem das restrições impostas por Berlim, Angela Merkel quer que a UE proíba as férias de inverno. Apesardas estações de ski estarem encerradas, o país quer evitar deslocações desnecessárias à Áustria.

Este ano não há ski na Alemanha com todas as estâncias encerradas, durante o Natal, no país que decidiu alargar as restrições do confinamento parcial até ao fim do ano.

Sem épocas festivas - pelo menos como o conhecemos - a chanceler alemã, Angela Merkel, quer esforços conjuntos para travar os impactos da pandemia na taxa de mortalidade germânica e pede a Bruxelas que proíba as viagens de ski, pelo menos até 10 de janeiro.

É que ao contrário das estâncias da Baviera, as austríacas continuam a vender passes para as cadeirinhas que levam os desportistas ao cimo das pistas, desafiando a pretendida contenção que a Alemanha pede aos concidadãos.

Numa altura em que as compras se fazem com acesso restrito aos espaços e que a restauração continua com trancas à porta, qualquer viagem considerada desnecessária deve ser evitada.

Com mais de 15 mil mortos e mais de 961 mil casos, o país que faz fronteira com o Grão-Ducado decidiu prolongar as restrições até 20 de dezembro. Ainda que admita levantá-las na época festiva, Merkel faz depender a decisão do comportamento dos residentes.





