Ministra do Interior quer uma lei para que "os inimigos da Constituição possam ser removidos do serviço público mais rapidamente no futuro".

Mundo 2 min.

Legislação

Alemanha quer facilitar demissão de funcionários extremistas

AFP Ministra do Interior quer uma lei para que "os inimigos da Constituição possam ser removidos do serviço público mais rapidamente no futuro".

A Alemanha quer facilitar a demissão de funcionários considerados "inimigos" da democracia e está a considerar uma legislação mais dura sobre o porte de armas, anunciou a ministra do Interior esta quarta-feira, após o desmantelamento de uma rede que planeava um ataque.

"Não queremos que os extremistas ponham em perigo a nossa democracia a partir de dentro, mesmo dentro do serviço público", disse Nancy Faeser à imprensa.

Desmantelada rede de extrema-direita que planeava ataque ao parlamento alemão Cerca de 3.000 membros das forças de segurança foram mobilizados em toda a Alemanha e foram efetuadas mais de 130 buscas.

Há uma semana, a polícia desmantelou uma célula alimentada pela ideologia do "Reichsbürger", ou "Cidadãos do Reich", um movimento que não reconhece a República e que ganhou ímpeto com as restrições sanitárias contra a covid-19.

De acordo com o Ministério Público Federal, este pequeno grupo estava a planear um golpe de estado, culminando na tomada do Parlamento.

Entre os 25 alegados conspiradores detidos encontram-se um juiz, um antigo deputado do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), atuais e antigos oficiais do 'Bundeswehr' (exército alemão) e agentes da polícia.

Em particular, segundo a imprensa, um antigo comissário de polícia de Hanôver, que já tinha sido suspenso pelas ideias extremistas, e um agente de polícia da mesma cidade encarregado das investigações sobre a extrema-direita.

Especificamente, Faeser disse que estava a preparar um projeto de lei para alterar a lei disciplinar de modo a que "os inimigos da Constituição possam ser removidos do serviço público mais rapidamente no futuro", defendendo o uso de decretos em vez de processos judiciais.

"Armas não têm lugar nas mãos de particulares"

A ministra social-democrata também quer ver um endurecimento da legislação sobre o porte de armas, que já está previsto no contrato da coligação governamental.

Juíza detida em operação antiterrorista contra extrema-direita demite-se Malsack-Winkemann, até agora juíza no Tribunal Regional de Berlim, presa hoje por suspeita de estar envolvida no planeamento de um ataque terrorista contra o parlamento alemão, decidiu afastar-se do cargo.

"As armas de guerra semi-automáticas não têm lugar nas mãos de particulares", afirmou Faeser.

As negociações serão difíceis, contudo, uma vez que o ministro da Justiça, o liberal Marco Buschmann, já declarou a oposição ao projeto.

Buscas em toda a Alemanha levaram à descoberta de várias armas, desde bestas a espingardas e munições.

De acordo com notícias publicadas na imprensa nos últimos dias, os investigadores também encontraram cerca de 1.000 "declarações de confidencialidade" de pessoas que tinham sido abordadas pelo grupo.

Os alegados conspiradores, entre os quais o príncipe de Reuss Heinrich XIII, considerado uma figura central, tinham também planeado criar "empresas de proteção da pátria" em toda a Alemanha e os preparativos já tinham começado.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.