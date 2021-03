Com Angela Merkel de saída, os conservadores alemãs enfrentam um sério desafio à hegemonia com que governaram o país durante 16 anos.

Alemanha. Queda de CDU nas eleições regionais abre porta a futuro incerto

No domingo, a União Democrática Cristã (CDU) obteve apenas 23% dos votos em Baden-Württemberg, contra 27% há cinco anos, enquanto na Renânia-Palatinado conseguiu entre 25,5% a 26%, contra 31,8% em 2016.

As eleições regionais "demonstraram que é possível formar um governo sem a CDU na Alemanha", afirmou Olaf Scholz, vice-chanceler de Merkel, ministro das Finanças e candidato do SPD para as eleições legislativas. Os Verdes, que sabem ser decisivos em quase todas as alianças que surjam do que aconteça em setembro, mantiveram em aberto a questão de saber se preferiam uma coligação com os conservadores ou um acordo a três com os sociais-democratas e os liberais. "A nossa estratégia a longo prazo é de pragmatismo", anunciou um dos seus co-líderes, Robert Habeck.

Agora tudo depende da geometria eleitoral, somar percentagens e rever programas para ver se haveria compatibilidade num complexo casamento a ter lugar no segundo semestre, já sem Merkel. O panorama eleitoral é tão fragmentado que múltiplas opções governamentais estão em aberto: uma coligação da CDU e CSU com os Verdes, que são já a segunda força com maior intenção de voto, a chamada coligação dos semáforos devido às cores dos seus participantes (vermelho social-democrata, verde ecologista e amarelo dos liberais do FDP) e uma aliança entre conservadores, Verdes e FDP, e até a reedição da grande coligação entre a CDU/CSU e o SPD. As sondagens continuam a dar uma grande vantagem ao bloco conservador, com 33% das intenções de voto. Os Verdes teriam 18%, o SPD 16%, a extrema-direita AfD 10% e tanto os liberais como o partido de esquerda Die Linke empatariam com 8%.

A confortável certeza de sondagens favoráveis à CDU desvaneceu-se em apenas algumas semanas. A derrota eleitoral de domingo é um obstáculo adicional. O politólogo Gero Neugebauer, da Universidade Livre de Berlim, explicou ao El País que a "crise" de liderança dos conservadores deriva de "défices de credibilidade e de fiabilidade, especialmente devido aos deputados do Bundestag que ganharam dinheiro com máscaras, mas também devido à má gestão da crise do coronavírus". Em contraste com a primeira vaga, cada vez menos alemães aprovam as medidas do governo Merkel. Quatro meses de restrições estão a ter o seu preço.



