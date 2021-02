Alemanha prolonga restrições até 7 de março

O anúncio surge apesar do crescente descontentamento público, o que obrigou a chanceler a fazer algumas concessões.

A chancelar alemã Angela Merkel anunciou esta quarta-feira à noite que a maioria das restrições contra a covid-19 da Alemanha vai ser prolongada até 7 de março. O anúncio surge apesar do crescente descontentamento público, o que obrigou a chanceler a fazer algumas concessões.

O comércio não-alimentar, restaurantes, cafés, museus e instalações desportivas permanecerão assim fechadas para além de 14 de fevereiro, "tendo em conta a incerteza quanto à propagação das variantes do vírus", explicou Merkel após a reunião com os representantes dos 16 estados regionais do país.

A única exceção são os salões de cabeleireiro que poderão reabrir a 1 de março, com os devidos protocolos sanitários rigorosos. As escolas poderão fazer o mesmo se as condições do local assim o permitissem.

Apesar dos números das infeção nas últimas semanas "estarem a melhorar", Merkel justificou a extensão das restrições, algumas das quais foram implementadas já em novembro, com a recente propagação das variantes sul-africanas e britânicas, consideradas mais contagiosas. "Temos esta grande incerteza sobre a mutação. Se não conseguirmos uma melhor rastreabilidade, podemos ter muito rapidamente outro aumento exponencial no número de casos", advertiu.

Merkel demonstrou recentemente a preocupação ao chanceler austríaco Sebastien Kurz sobre "a mutação do vírus sul-africano no Tirol", região fronteiriça da Baviera e atualmente a região da UE onde a variante está mais difundida.

No geral, Merkel considerou, no entanto, que a recente melhoria relativa dos números "mostra que as medidas impostas, que são frequentemente muito rigorosas e duras, estão agora a dar frutos". Nos últimos dias, a Alemanha registou uma média de cerca de 8.000 novas infecções de Covid-19 por dia.

