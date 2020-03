Escolas e comércio vão continuar fechados, numa altura em que o país contabiliza cerca de 50 mil casos de infeção.

Alemanha prolonga medidas excepcionais até 20 de abril

O governo liderado por Angela Merkel decidiu prolongar até 20 de abril o conjunto de medidas excepcionais adoptadas para conter a propagação do novo coronavírus.

As autoridades alemãs fecharam, há cerca de duas semanas, o comércio não essencial e proibiram reuniões com mais de duas pessoas em público no início da semana.



Escolas, bares, restaurantes e clubes também vão permanecer encerrados.

"Não falaremos sobre flexibilização antes de 20 de abril. Até então, todas as medidas permanecerão em vigor", declarou o chefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, ao jornal alemão Tagesspiegel.

Braun acrescenta que "os idosos e as pessoas doentes terão de reduzir os seus contactos por um tempo significativamente maior”"

A Alemanha registou mais de 50.000 casos do novo coronavírus, segundo uma avaliação da Universidade John Hopkins, com 351 mortes - uma taxa de mortalidade menor do que em muitos outros países.





