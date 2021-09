As declarações foram feitas no Palácio de Bellevue, em Berlim, a propósito do evento comemorativo do 60º aniversário do acordo de recrutamento germano-turco.

Presidente Alemão elogia imigrantes pela contribuição que dão ao país

As declarações foram feitas no Palácio de Bellevue, em Berlim, a propósito do evento comemorativo do 60º aniversário do acordo de recrutamento germano-turco.

O Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier elogiou na sexta-feira os imigrantes pela sua contribuição para a sociedade, e por ajudar a Alemanha a tornar-se mais aberta e diversificada.

Steinmeier elogiou as famílias de imigrantes turcos e chamou-lhes uma parte importante da Alemanha, mas quis incluir todos os imigrantes no seu discurso. A educação e as oportunidades sociais ainda são "outro mundo" para pessoas de origem migrante, disse Steinmeier. Não haverá "um futuro mais brilhante para o país enquanto a exclusão, o preconceito e o ressentimento permearem a vida quotidiana da nossa sociedade", acrescentou.

O Presidente comentou que fica chocado quando pessoas se tornam alvos de ódio com base na cor de pele, língua ou religião. A xenofobia "nunca deve ser tolerada na Alemanha", apontou. Acrescentando ainda que os muçulmanos pertencem tanto à Alemanha como os imigrantes seculares. "Se dizemos 'estás em casa aqui', então a fé, em toda a sua diversidade, deve também ter uma casa aqui".



Uma Alemanha sem trabalhadores recrutados de outros países, bem como os seus filhos, netos e bisnetos seria "simplesmente inimaginável hoje em dia", disse Steinmeier no evento.

A Alemanha começou a recrutar trabalhadores do estrangeiro para indústrias como a agricultura, construção, siderurgia, automóvel e mineração na década de 1950. A 30 de outubro de 1961, a Alemanha Ocidental assinou um acordo de recrutamento com a Turquia para complementar a sua mão-de-obra. Aos trabalhadores foram prometidos salários mínimos e alojamento durante o período de duração dos seus contratos temporários. Cerca de 710.000 pessoas responderam ao apelo até que a crise mundial do petróleo de 1973 pôs fim ao processo de recrutamento.

Milhares de trabalhadores regressaram à Turquia, mas muitos em vez disso decidiram trazer as suas famílias para a Alemanha, provocando um aumento maciço da população turca do país. As estimativas variam quanto ao número de turcos e de pessoas de origem turca que vivem na Alemanha, mas pensa-se que seja de cerca de 2,5 a 3 milhões.

Steinmeier disse que as pessoas da Turquia que viajaram para a Alemanha, bem como os imigrantes de outros países, "contribuíram enormemente" para que a Alemanha fosse hoje mais aberta e diversificada, e ajudou o país a tornar-se economicamente mais forte e mais próspero, noticiou a imprensa alemã.

Acrescentou ainda que o conceito alemão de Heimat (pátria) manifesta-se em muitas formas. "Ser alemão hoje em dia pode significar tanto que os seus avós vêm de Colónia ou Königsberg como de Istambul ou Diyarbakir", afirmou.

O presidente alemão recordou quantos imigrantes não tinham tido um começo fácil na Alemanha há 60 anos. "Não havia cursos de línguas, nem apoio, nem políticas de integração, pela simples razão de que a integração não era desejada", apontou. "Após dois anos, as pessoas deviam voltar a fazer as malas". E tudo permaneceu assim durante muito tempo devido a estes fracassos, disse Steinmeier. "Foi um longo e doloroso caminho até a nossa sociedade estar pronta, demasiado tarde, para aceitar o inevitável e o atrasado, a coisa certa a fazer; estes chamados trabalhadores convidados não são apenas convidados nem apenas trabalhadores".

