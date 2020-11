O ministro alemão da Economia admite que o confinamento geral ou parcial pode manter-se por mais quatro a cinco meses.

Alemanha pondera restrições até à Páscoa

Em jeito de antecipação da reunião governamental para avaliar a eficácia das medidas restritivas que Alemanha adoptou para conter a propagação do novo coronavírus, Peter Altmaier atira que, daquele lado da fronteira, "teremos de viver com precauções e restrições consideráveis durante pelo menos os próximos quatro ou cinco meses".

Ultrapassado o capítulo do Natal, o ministro da Economia antecipa portanto que até à Páscoa, que em 2021 se comemora a 4 de abril, a Alemanha continue a viver com as regras apertadas que proíbem aglomerações e estipulam o uso obrigatório de máscara em todos os lugares onde as pessoas tenham contacto próximo durante um período prolongado.

A culpa, diz, é do número de novos caso. "Demasiado elevado", é muito superior ao que foi registado há duas semanas quando o país decretou um novo período de confinamento.

"Muitas pessoas esperam agora, compreensivelmente, um relaxamento (de restrições), uma reabertura de restaurantes e cinemas. Mas devido às taxas de infeção ainda demasiado elevadas, temos pouco espaço de manobra", contextualizou o governante em entrevista ao tabloide Bild.

Desde a segunda quinzena de outubro que a Alemanha impôs novas restrições, que incluem o encerramento dos restaurantes, e dos espaços de lazer, desportivas e culturais durante pelo menos um mês.





