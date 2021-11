"Abolir os testes gratuitos à covid foi um erro que precisamos de corrigir", admitiu o especialista de saúde da CDU, Michael Hennrich.

Alemanha pondera voltar a oferecer testes gratuitos à população

O Instituto Robert Koch da Alemanha (RKI) confirmou um novo recorde na taxa de infeções esta segunda-feira e vários políticos de todo o país defendem agora um regresso dos testes rápidos gratuitos à covid-19.



A Alemanha terminou a oferta destes testes em outubro passado de forma a encorajar mais pessoas a vacinarem-se. Apesar disso, a taxa de vacinação do país mal se alterou, permanecendo em cerca de 67%, atrás de vários países europeus. Perante o aumento das infeções e a estagnação da taxa de vacinação nas últimas semanas várias vozes políticas pedem o regresso da testagem gratuita.

A ministra da Saúde de Brandenburg, Ursula Nonnenmacher, admitiu mesmo à Agência de Imprensa Alemã (DPA) que a eliminação destes testes foi um erro. "Precisamos de muitos mais testes para retardar a propagação do coronavírus, especialmente em locais como lares de idosos". A obrigação de ser testado também deve ser expandida", afirmou.



"Precisamos de tomar todas as medidas possíveis", disse também a co-líder do Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, na tv alemã no domingo. Katrin assegurou que os partidos da coligação em conversações para substituir Angela Merkel estão a discutir novas medidas de resposta à pandemia.

Embora as negociações para a nova coligação governamental não estarem concluídas, espera-se que o novo Bundestag (parlamento alemão) debata as novas medidas na quinta-feira desta semana.

Mas vários estados alemães já estão a endurecer as regras, impedindo os não vacinados de entrar em museus ou restaurantes e exigindo máscaras de grau FFP2 nos transportes públicos. Em Berlim, por exemplo, as autoridades ponderam alargar a atual regra 2G - apenas acesso a vacinados ou recuperados da infeção - para espaços culturais e ginásios.

O ministro da Saúde de Schleswig-Holstein, Heiner Garg, também sugeriu o mesmo durante o fim de semana, um "meio adicional para fazer passar melhor o outono e o inverno".

Alguns políticos, como o primeiro-ministro da Bavaria, Markus Söder, considera que o regresso aos testes gratuitos é insuficiente, e que deveria adotar-se ao mesmo tempo o regime 2G a nível nacional. No mesmo sentido, Markus Söder considera que as empresas deviam poder exigir teste negativo às pessoas que entram no local de trabalho.



Aquando do fim dos testes gratuitos, a 11 de outubro, a medida tinha custado ao erário público cerca de quatro mil milhões de euros. Na altura, porém, alguns políticos, incluindo o perito em saúde do SPD, Karl Lauterbach, argumentaram que o fim do rastreio gratuito não se devia apenas aos elevados custos mas para aumentar a taxa de vacinação. O que não acabou por acontecer.







