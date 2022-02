Atingida pela nova variante mais tarde do que outros países europeus, como Reino Unido ou França, a Alemanha está atualmente a registar recordes de contágios.

Covid-19

Alemanha. Pico de infeções por causa da Omicron está próximo

Lusa Atingida pela nova variante mais tarde do que outros países europeus, como Reino Unido ou França, a Alemanha está atualmente a registar recordes de contágios.

O pico das infeções causadas pela variante Omicron do novo coronavírus, altamente contagiosa, está “próximo” na Alemanha, assegurou na sexta-feira o chanceler alemão, Olaf Scholz, que enfrenta uma crescente pressão para aliviar as restrições no país.



"As previsões científicas mostram-nos que o pico da onda está próximo", disse o líder social-democrata durante uma intervenção no Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento alemão.

"Isso permite-nos considerar uma primeira etapa de reabertura durante a reunião com os Länder [Estados federais], na próxima semana, e depois outras para a primavera", acrescentou.

As reuniões entre o chanceler e os representantes dos Estados devem voltar a ocorrer na próxima quarta-feira, nomeadamente para avaliar as medidas em vigor para o combate à pandemia de covid-19.

Atingida pela variante Omicron mais tarde do que outros países europeus, como Reino Unido ou França, a Alemanha está atualmente a registar recordes de contágios, que somaram mais de 240.000 na quinta-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.