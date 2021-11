E ainda recomendação da terceira dose da vacina para todos os maiores de 18 anos e obrigação de apresentar teste negativo ou certificado para usar transportes públicos ou trabalhar. Este é o novo conjunto de medidas restritivas com que o Governo alemão pretende travar a quinta vaga.

Alemanha. Pena de prisão até cinco anos para quem falsificar certificados covid

O chefe da agência de controle de doenças da Alemanha, Lothar Wieler, alertou esta quinta-feira que o país enfrentará um "Natal realmente terrível", a menos que sejam tomadas medidas para conter o aumento acentuado das infeções. E o Bundestag respondeu: recomendação de terceira dose para todos os maiores de 18 anos, obrigação de apresentar teste negativo ou comprovativo de vacinação/ recuperação para usar transportes públicos ou trabalhar e ainda penas de até cinco anos de prisão para falsificadores de documentos covid. Medidas não incluem o encerramento de escolas, restrições gerais de viagens ou vacinação obrigatória.

O Bundestag , Câmara Baixa do Parlamento alemão, aprovou o novo conjunto de medidas restritivas, propostas pelos partidos suscetíveis de constituírem o próximo governo federal, como resposta a um novo pico de infecções por covid-19 em todo país - as autoridades de saúde registaram 65.371 novas infeções em 24 horas, em comparação com 50.196 na semana anterior. O novo pacote legislativo ainda precisa de ser aprovado pelo Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento.



Não há prolongamento do estado de emergência

Segundo a Deutsche Welle, entre as várias decisões inclui-se o não prolongamento da "situação epidémica de preocupação nacional" após a sua expiração a 25 de novembro, introduzida em março de 2020 como base jurídica para o governo federal alemão poder tomar medidas a nível nacional, tais como a imposição de restrições de viagem.

As novas restrições incluem testes diários obrigatórios para funcionários e visitantes de lares, independentemente de terem sido vacinados ou não. Para poder utilizar transportes públicos ou frequentar locais de trabalho, será aplicada a "regra 3G" que exige que as pessoas apresentem prova de vacinação (geimpft) , ou recuperação total da doença (genesen), ou um teste negativo válido (getestet). As medidas não incluem o encerramento de escolas, restrições gerais de viagens, ou vacinação obrigatória.

Os 16 estados da Alemanha poderão reter e introduzir medidas de protecção adaptadas à sua situação sanitária. Isto inclui a restrição ou proibição de eventos recreativos, culturais e desportivos, a proibição de entrada em estabelecimentos de saúde e a venda e consumo público de álcool, bem como o encerramento de universidades.

A nova legislação inclui ainda a introdução de penas até cinco anos de prisão para falsificadores de documentos e certificados de covid-19. A falsificação dos chamados passaportes covid tornou-se um grande problema na Alemanha, segundo a polícia nacional existem documentos falsos a circular que podem ser vendidos por até 400 euros.



Terceira dose para todos os maiores de 18

O Comité Permanente de Vacinação da Alemanha (STIKO) recomendou, na quinta-feira, doses de reforço para todos os adultos, segundo noticiou a imprensa nacional.

Um projecto de resolução que propõe que as doses de reforço das vacinas de mRNA devem ser dadas seis meses após a última dose, foi enviada a peritos e aos estados federais da Alemanha para votação e consideração.

O comité recomenda que seja dada prioridade às vacinas de reforço aos imunocomprometidos, pessoas com mais de 70 anos, residentes e prestadores de cuidados em lares de idosos e ainda ao pessoal trabalhador em instalações médicas. As mulheres grávidas após o segundo trimestre devem também receber o reforço de imunidade.



Independentemente do tipo de vacinação que foi administrada anteriormente, as vacinas de mRNA devem ser administradas como dose de reforço. Os especialistas dizem que as vacinas de reforço devem ser administradas seis meses após a última toma. Contudo, isso poderia ser encurtado para cinco meses se houver meios suficientes do governo.

Disputa política

A votação do parlamento foi vista pela imprensa alemã como um primeiro grande teste para a coligação dos sociais-democratas de centro-esquerda (SPD), Partido Verde, e os neoliberais democratas livres (FDP), que estão prontos a substituir o governo de coligação de Angela Merkel de centro-direita dos democratas cristãos (CDU/CSU) e SPD.

Segundo a Deutsche Welle, à aprovação da legislação em causa acrescenta-se a delicada situação das conversações da coligação estarem em curso e de o antigo governo permanecer tecnicamente no poder na qualidade de zelador.

No debate "acalorado" no Bundestag, Sabine Dittmar do SPD culpou o governo cessante, liderado pela CDU, pela situação atual, que não agiu de forma eficiente para travar as infecções, promovendo a vacinação de forma eficaz. "O meu apelo urgente é - vacinar, vacinar, vacinar", apontou.

Doentes com covid-19 transferidos para países vizinhos

Stephan Stracke, da CDU, acusou o potencial novo governo de coligação de cometer o seu "primeiro erro". O partido que agora se estreia no papel de oposição exigiu que as disposições de emergência que moldaram a resposta pandémica na Alemanha sejam alargadas.

"O número de casos está a aumentar e estão a reduzir as restrições. Isto é um erro. Significa que não têm um plano para a pandemia", afirmou Stracke .

Segundo a agência Lusa, a Alemanha já teve que transferir doentes com covid-19 para países vizinhos. Embora o número total de doentes nas unidades de cuidados intensivos (3.400), seja inferior ao dos picos de vagas anteriores (com 5.700 e 5.100 doentes, respetivamente), a falta de pessoal médico fez cair a capacidade dessas unidades havendo agora menos camas disponíveis do que há um ano.



