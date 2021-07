Helicópteros de vários estados estão a resgatar pessoas encalhadas no topo de edifícios.

Pelo menos 20 mortos e dezenas desaparecidos após inundações na Alemanha

Helicópteros de vários estados estão a resgatar pessoas encalhadas no topo de edifícios.

Segundo a última atualização das autoridades alemãs, pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas na Alemanha Ocidental, resultado das cheias e sequentes inundações.

Segundo o jornal DW, a maioria das mortes foram relatadas nos estados da Renânia do Norte-Vestefália e Renânia-Palatinado. Quatro pessoas morreram e 70 estavam desaparecidas na região vinícola de Ahrweiler, no estado ocidental de Renânia-Palatinado, disse a polícia, após o rio Ahr que corre para o rio Reno ultrapassar as suas margens e derrubar meia dúzia de casas.

Várias também desapareceram após o colapso de seis casas no mesmo estado, após horas de chuva torrencial, noticiou o mesmo jornal. Cerca de mais 25 edifícios na região de Schuld corriam o risco de desmoronar, informou a polícia local. "Temos atualmente um número pouco claro de pessoas nos telhados que precisam de ser resgatadas", disse um porta-voz da polícia da cidade de Coblença.

Até agora, relatórios sugerem que cerca de 50 pessoas ficaram presas nos telhados para escapar à inundação. "Há muitos locais onde foram destacados bombeiros e trabalhadores de salvamento. Ainda não temos uma imagem muito precisa porque as medidas de salvamento continuam", disse o porta-voz.

Luxemburgo apoia operações de busca e salvamento na Alemanha Helicóptero da Luxembourg Air Rescue foi disponibilizado para ajudar nas zonas alemãs mais afetadas pelas fortes tempestades e inundações desta quarta-feira. Pelo menos 20 pessoas já morreram, no país vizinho, e dezenas estão desaparecidas.

"O sentimento é esmagador e extremamente triste. As pessoas estão muito chocadas, perturbadas e também exaustas", partilhou a repórter da DW Kate Martyr, que visitou a aldeia de Walporzheim, na região gravemente atingida de Ahr. "Há aqui um caos. Há lama por todo o lado, há polícia, há equipas de salvamento". "É uma situação de emergência muito alta aqui, que ninguém estava realmente à espera", acrescentou.

Entre os nove mortes já confirmados estão dois bombeiros, da região da Renânia do Norte-Vestefália, que morreram afogados numa cave inundada quando respondiam a uma ocorrência. Dois homens, com 77 e 82 anos de idade, morreram quando as suas caves foram inundadas nas cidades de Kamen e Wuppertal, informou a polícia.

Nesta região, a mais populosa da Alemanha, 135.000 casas estão sem eletricidade. Devido à falta de energia elétrica, as autoridades começaram a retirar os quase 500 pacientes da clínica de Leverkusen.

Centenas de bombeiros têm estado a rabalhar, esta quinta-feira, para resgatar residentes de várias comunidades afetadas, temendo-se que o número de vítimas possa aumentar ao longo do dia.



A Alemanha Ocidental tem sido atingida por chuvas torrenciais que têm feito subir o caudal dos rios, arrancado árvores, alagado estradas e inundado casas.

Intervenção militar

O distrito de Vulkaneifel, na Renânia-Palatinado, foi obrigado a declarar o estado de emergência, uma vez que várias áreas não eram acessíveis devido à chuva torrencial. "A situação é muito grave, temos muitas estradas e aldeias inundadas que já não são acessíveis", disse a Administradora Distrital Julia Gieseking da cidade de Daun no final da quarta-feira.

Pelo menos 70 soldados foram mobilizados para este estado, com grandes veículos polivalentes capazes de atravessar águas altas para chegar a aldeias inundadas. Quatro helicópteros de salvamento e transporte foram também destacados.

O exército alemão enviou ainda 230 soldados e maquinaria pesada para ajudar a limpar as ruas afetadas pelas cheias na Renânia do Norte-Vestefália, que viu algumas das piores chuvas torrenciais, disse um porta-voz do Ministério da Defesa em Berlim.

O Luxemburgo está a apoiar a Alemanha nas operações no terreno. A Luxembourg Air Rescue (LAR) disponibilizou um helicóptero para ajudar nos voos de busca e salvamento. "Devido às fortes tempestades de ontem à noite, o LAR (...) através do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo ofereceu a sua assistência transfronteiriça imediatamente", refere o comunicado enviado às redações.

Alterações Climáticas

A líder dos Verdes no Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, afirma que estes são "os efeitos da catástrofe climática" e que as tempestades são um "apelo ao realismo". "Já chegou aqui, já está aqui connosco", afirmou à RTL, apelando a uma "mudança urgente".



O Luxemburgo e a Bélgica, vizinhos das regiões alemãs mais afetadas, estão a ser igualmente atingidos pelo mau tempo.

O Luxemburgo acionou a célula de crise, na sequência das fortes chuvas que se têm feito sentir e que deixaram muitas casas inundadas, em todo o país, e que "já não são habitáveis", tendo os seus habitantes sido evacuados, de acordo com as autoridades.

Também a Bélgica tem vindo a sofrer, há vários dias, com fortes chuvas que fizeram com que o caudal de muitos rios galgasse as margens, provocando cheias e inundações na região francófona da Valónia.

As províncias de Liège e Namur foram particularmente atingidas, com a estância balnear de Spa a ficar completamente submersa.

Na cidade de Chaudfontaine, o diário Le Soir relatou que cerca de 1.800 pessoas tiveram de ser retiradas. "Poucas vezes temos tido inundações tão intensas. É preciso recuar a 1998 para ter uma experiência assim", disse o presidente da câmara de Chaudefontaine, Daniel Bacquelaine, à RTL.

A rede ferroviária Infrabel anunciou entretanto a suspensão do tráfego na metade sul do país, esta quinta-feira.

