Alemanha. Passe mensal de 9 euros quase a chegar ao fim

Bloomberg

O bilhete mensal de 9 euros na Alemanha permite viajar para qualquer lugar em comboios regionais, elétricos e autocarros, um esforço para ajudar a enfrentar a crise de custo de vida e reduzir a utilização de automóveis numa altura em que os preços da energia sobem.

Até agora, tem provado ser extremamente popular, com viagens de comboio com mais de 30 quilómetros a subir 42% em comparação com 2019. As viagens de comboio para pontos turísticos rurais na Alemanha quase duplicaram.

Os bilhetes do super-desconto acabam no final de agosto, e alguns políticos querem que seja alargado de alguma forma. Numa sondagem da Kantar realizada no mês passado, quase 80% dos inquiridos apoiaram essa ideia.

Mas o ministro das Finanças do país está relutante. Christian Lindner causou agitação no Twitter na semana passada quando criticou a "mentalidade grátis" dos cidadãos, e argumentou que a medida não pode ser financiada de forma sustentável a longo prazo. A oferta de três meses custou ao governo cerca de 2,5 mil milhões de euros.

Passe teve "efeitos desinflacionistas" e promoveu turismo

No entanto, ajudou a limitar a inflação. O Instituto Alemão de Economia, em Colónia, estima que o aumento dos preços teria sido cerca de 2 pontos percentuais mais elevado em junho se os custos administrados pelo governo tivessem espelhado mais de perto os aumentos globais dos preços. A oferta pública de transportes baixou significativamente esses custos.

"Teve claramente efeitos desinflacionistas. No entanto, vale a pena questionar se esse dinheiro não poderá ser gasto de forma mais eficaz se se tratar de aliviar a carga inflacionista das famílias de baixos rendimentos, que podem beneficiar mais das transferências diretas", disse Melinda Fremerey, autora do estudo do referido instituto. "Os políticos terão de determinar se o instrumento é a continuidade da política climática ou a luta contra a inflação".

Alguns destinos de férias na Alemanha parecem ter beneficiado de um aumento do número de visitantes de fora da cidade desde a introdução do passe mensal. O porto do Mar Báltico de Stralsund registou um aumento de 43% nas transações com cartão mês a mês em julho, em comparação com um aumento de 36% no ano anterior, de acordo com dados do fornecedor de pagamento Sumup.

Em Munique, 22% utilizaram transportes pela primeira vez

Recentemente tem havido também um intenso debate sobre o seu efeito nos hábitos de viagem. Lindner, do FDP, apontou para argumentos de que a medida levou principalmente a viagens de lazer adicionais, com muito pouca redução nas viagens regulares de automóvel, tais como o transporte pendular. Isto sugere que os sistemas de transporte estiveram sob maior pressão devido à implementação do desconto.

Um estudo realizado em Munique concluiu que apenas 3% das pessoas na cidade utilizaram menos o seu carro após a introdução do bilhete, mas mais de um terço disse ter aumentado a sua utilização de transportes públicos. Contudo, os investigadores observaram que 22% utilizaram comboios e autocarros pela primeira vez, o que poderia encorajá-los a optar por esses transportes no futuro.

Os apoiantes da medida argumentaram que o aumento das viagens de lazer é um resultado óbvio devido à calendarização da proposta para o verão.

Os parceiros da coligação Verde e Social Democrata de Lindner estão a pressionar para introduzir um sucessor para o bilhete após o final de agosto.

Uma razão fundamental para alargar a oferta de alguma forma é que a Alemanha, como muitos lugares, ainda não enfrentou o pior do aumento da inflação. À medida que o inverno se aproxima, as pessoas irão gastar mais aquecimento nas suas casas, e novos cortes no fornecimento de gás russo poderão fazer subir ainda mais os custos da energia doméstica.

Ministro dos Transportes defende alargamento da medida

O ministro dos Transportes alemão, Volker Wissing, membro do FDP de Lindner, também gostaria de ver a medida alargada.

"Com este bilhete conseguimos ter mais 20% de passageiros sem alterar nada no serviço", afirmou, em Goslar, na quinta-feira. "As pessoas estão a mudar a sua consciência e o seu comportamento, e é por isso que temos de mudar; não só em termos de regulamentação, mas também em termos de pensar na prática e ter a coragem de iniciar processos de mudança disruptivos".

O governo tem duas grandes opções: alargar o bilhete tal como está ou esperar algum tempo por uma versão modificada, pois seria demasiado tarde para as empresas de transportes emitirem um passe alternativo para setembro.

Mas Lindner favorece políticas que aumentem diretamente o rendimento disponível, como o ajustamento dos escalões de imposto para ter em conta a inflação. Isso poderia proporcionar um alívio mais amplo num país onde só um terço da população é regularmente servido por opções de autocarros e comboios.

