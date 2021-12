É um primeiro passo antes do alargamento da vacinação obrigatória à restante população do país, espectável para o início de 2022.

Alemanha. Parlamento aprova vacinação obrigatória para profissionais de saúde

Os deputados alemães aprovaram esta sexta-feira uma lei que obriga os profissionais de saúde a vacinarem-se contra a covid-19, um primeiro passo antes do alargamento da vacinação obrigatória à restante população do país, espectável para o início de 2022.

O projeto de lei, que visa proteger grupos particularmente vulneráveis, foi aprovado por ampla maioria no Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão), onde os sociais-democratas (SPD), os Verdes e os liberais (FDP), as forças políticas que integram a nova coligação governamental, têm a maioria parlamentar.

O diploma foi aprovado com 571 votos a favor e 80 contra.

Agora, todos aqueles que trabalham em hospitais e lares devem estar vacinados ou estarem curados da doença covid-19.

Esta medida também é aplicável aos funcionários de estabelecimentos de acolhimento de pessoas com deficiência, de ambulatórios, consultórios médicos, serviços de socorro ou centros socioeducativos.

Profissionais de saúde têm uma "responsabilidade especial"

O projeto de lei afirma que os profissionais de saúde têm uma "responsabilidade especial" porque estão "em contacto próximo e intensivo com grupos de pessoas com alto risco de infeção e de doenças graves ou fatais".

Os funcionários visados pela nova medida terão até 15 de março de 2022 para comprovarem a vacinação completa, caso contrário, não poderão trabalhar.

Vários estabelecimentos da área da saúde, em particular os lares de idosos nos Estados federados da Saxónia-Anhalt e de Brandemburgo, tornaram-se, nas últimas semanas, focos importantes de contágio, com um alto número de mortes entre os utentes.

A cadeia de contágio pelo novo coronavírus é desencadeada, às vezes, por um funcionário não vacinado, o que relançou o debate sobre a vacinação obrigatória para todos.

França, Itália, Grécia ou Reino Unido já adotaram a medida

Os profissionais de saúde estão, em média, mais vacinados (quase 90%) em relação à população em geral (69,3%), de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI).

Com esta decisão, a Alemanha junta-se a outros países europeus como França, Itália, Grécia ou Reino Unido, que já introduziram na lei a vacinação obrigatória para os profissionais de saúde.

Atingida por uma nova vaga de casos de covid-19, as autoridades da Alemanha já manifestaram vontade de ir mais longe e impor novas medidas.

O novo chanceler alemão, Olaf Scholz, pretende pedir ao parlamento que vote até ao final do ano a obrigatoriedade de vacinação que, caso aprovada, poderá entrar em vigor em fevereiro ou março.

Numa sondagem hoje publicada, 68% dos alemães são favoráveis à vacinação obrigatória para todos os adultos, um número que está a aumentar.

No entanto, as autoridades alemãs temem que a medida desperte a cólera dos opositores às restrições sanitárias, mobilizados aos milhares desde o início da pandemia de covid-19 no país.

O novo ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, alertou hoje que multas para quem se recusar a ser vacinado serão "inevitáveis".

