Alemanha. Os números 112 e 110 dos serviços de emergência sofrem uma interrupção generalizada

Os números de emergência da polícia e dos bombeiros não estavam a trabalhar em grandes partes da Alemanha. As ligações foram restauradas, mas a causa da interrupção ainda não é conhecida.

As agências de emergência alemãs informaram esta quinta-feira que as chamadas efetuadas para números de emergência da polícia e dos bombeiros não estavam a ser atendidas.

O Gabinete Federal de Protecção Civil e Assistência em Catástrofes (BBK) enviou um aviso oficial na manhã de quinta-feira, alertando os cidadãos de que os números 112 e 110 estavam em baixo.

A mesma entidade garantiu que os números de emergência não tinham estado a funcionar nas principais cidades, incluindo Berlim, Hamburgo e Frankfurt. No entanto, a polícia em Frankfurt anunciou desde então que os números estavam de novo a funcionar. Os Estados que foram afetados incluem ainda Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Baixa Saxónia e Saxónia-Anhalt. As pessoas que desejavam fazer chamadas de emergência eram aconselhadas a ligar diretamente para as esquadras de polícia locais.



Em Berlim, a polícia anunciou os problemas técnicos através da plataforma de comunicação social Twitter, dizendo que as chamadas de emergência para o 110 falharam "completamente" e que a comunicação seria enviada assim que o número estivesse a funcionar novamente.

"Houve uma interrupção nos números de emergência no início da manhã de hoje. Isto foi entretanto resolvido. A análise de erros por parte da Telekom (a empresa que gere a rede) já está em curso", disse a BBK esta quinta-feira à DW.

Às 6 da manhã UTC, os serviços tinham sido restaurados noutras partes do país.



