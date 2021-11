Entre as propostas está a possibilidade de excluir pessoas não vacinadas de certos recintos fechados e um maior empenho na vacinação de reforço. Poderá ser imposta a obrigatoriedade de testes diários nos lares, não só para os trabalhadores, mas também para os visitantes.

Alemanha. Olaf Scholz anuncia mais medidas restritivas para controlar a covid-19

Entre as propostas está a possibilidade de excluir pessoas não vacinadas de certos recintos fechados e um maior empenho na vacinação de reforço. Poderá ser imposta a obrigatoriedade de testes diários nos lares, não só para os trabalhadores, mas também para os visitantes.

O provável novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou esta quinta-feira uma série de medidas de combate ao novo coronavírus elaboradas pelos três partidos que negoceiam a nova coligação governamental. “Muitos querem prescindir de algumas regras, continuamos a considerá-las necessárias”, disse Scholz, numa intervenção durante o debate no Bundestag (câmara baixa do Parlamento).

Entre as propostas apresentadas incluem-se a possibilidade de excluir pessoas não vacinadas de certos recintos fechados e um maior empenho na vacinação de reforço.



De acordo com o Robert Koch Institute (RKI), o país registou 50.196 novos casos de covid-19 esta quinta-feira: é a primeira vez que a Alemanha ultrapassa os 50 mil casos. O número de novas infeções e mortes tem subido acentuadamente desde meados de outubro.

As observações de Scholz chegaram depois de ter sido criticado pelo seu relativo silêncio, apesar da situação urgente e de ter sido acusado de estar mais concentrado na proposta do seu Partido Social Democrata em formar uma coligação no poder com os Verdes e o Partido Liberal (FDP) após as eleições de setembro.

"O que precisamos agora é que o país se una num só sentido", afirmou, instando também mais alemães a serem vacinados. "É muito, muito importante que tomemos todas as medidas para garantir que podemos proteger a saúde dos cidadãos do nosso país", disse, citado pela AFP.



Quarta vaga na Alemanha pode resultar em mais 100 mil mortes por covid-19 O país registou, na quarta-feira, a sua maior taxa de infeção desde o início da pandemia, atingindo os 40 mil novos casos num só dia. "Temos de agir agora", disse Christian Drosten, um dos principais virologistas alemães.

"Mesmo que a situação seja diferente (do inverno passado) porque muitas pessoas já foram vacinadas, continua a não ser boa, especialmente porque até agora não houve um número suficiente de pessoas que tenha feito uso da opção de vacinação".



As medidas propostas pelos novos membros da coligação incluem também medidas para o local de trabalho. De acordo com a nova lei, será obrigatório estar vacinado ou apresentar teste negativo diário. Pretendem ainda reintroduzir testes rápidos gratuitos de antigénio, uma medida que tinha estado em vigor durante o verão, mas que foi abandonada em meados de outubro.

Scholz apelou ao cumprimento das regras já existentes, como o uso de máscaras ou a apresentação de certificados de vacinação em determinados locais, e defendeu a necessidade de regresso aos testes gratuitos para viabilizar outras medidas.

Alemanha pondera voltar a oferecer testes gratuitos à população "Abolir os testes gratuitos à covid foi um erro que precisamos de corrigir", admitiu o especialista de saúde da CDU, Michael Hennrich.

Referiu ainda a situação nos lares e disse que o que aconteceu no inverno de 2020 não se pode repetir. Por isso, será imposta a obrigatoriedade de testes diários não só para os trabalhadores, mas também para os visitantes.



No projeto de lei, segundo Scholz, são atribuídos poderes aos Estados federais para imporem determinadas medidas de acordo com a conjuntura regional.

"Alguns Estados federais querem que apenas os vacinados tenham permissão para entrar em restaurantes ou cinemas. Parece-me uma boa ideia", disse, citado pela agência Lusa.

Segundo a Lusa, o responsável pela resposta a Scholz foi o chefe do grupo parlamentar da União Democrata-Cristã (CDU), Ralph Brinkhaus, que criticou o facto de não ter sido pensado o prolongamento do estado de alerta epidemiológico a nível federal, que expira a 24 de novembro.

Diante disso, a copresidente do grupo parlamentar dos Verdes, Katrin Göring-Eckhardt, respondeu que a nova lei é necessária porque o Governo anterior, ainda em funções, não tomou medidas para quando aquela situação jurídica terminasse. "Dizer outra coisa é mentir e é rasteiro", retrucou Göring-Ekchardt a Brinkhaus citado pela mesma agência.

As propostas serão examinadas pela câmara baixa do Parlamento do Bundestag esta semana e espera-se que entrem em vigor no final do mês.

