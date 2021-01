O cadáver de uma mulher de 63 anos foi encontrado por um transeunte na Luxemburger strasse esta manhã. A polícia de Trier está a investigar este caso misterioso.

Alemanha. Mulher morta encontrada em plena rua de Trier causa agitação

O cadáver de uma mulher de 63 anos foi encontrado por um transeunte na Luxemburger strasse esta manhã. A polícia de Trier está a investigar este caso misterioso.

O que causou a morte de uma mulher de 63 anos de Trier que foi encontrada esta manhã sem vida numa rua da cidade? Terá sido vítima de um crime violento? Morreu noutro local e foi deixada ali na Luxemburger Strasse?

As questões estão a tentar ser respondidas pela polícia de Trier que já emitiu um comunicado sobre a descoberta do corpo, pedindo aos residentes que deixassem os policiais realizar o seu trabalho e que logo que possível informava sobre as investigações.

O cadáver da mulher foi descoberto pelas 09h00 da manhã por um transeunte que chamou de imediato a polícia, conta a imprensa da região revelando que o caso está a causar agitação e polémica.

Crime violento?

As equipas policiais e forenses vedaram a zona onde foi feita a macabra descoberta para afastar os transeuntes e realizar as primeiras investigações.

"A polícia está a investigar se a mulher foi vítima de um crime violento", declara a Polícia de Trier em comunicado, onde informa sobre a idade da mulher morta dizendo que vivia em Trier.

"Foram levadas a cabo extensas medidas forenses no local", tendo depois removido o cadáver que agora irá ser autopsiado, informa ainda o comunicado policial, explicando não poder para já adiantar mais pormenores. "Informaremos sobre o progresso da investigação no seu devido tempo", conclui.

