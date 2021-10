Sob o lema "re:connect", o evento decorrerá de 20 a 24 de outubro. Este ano, o convidado de honra é o Canadá.

Alemanha. Maior feira do livro do mundo abre portas em Frankfurt

São 2.000 editoras de 80 países a apresentarem os seus livros, naquela que é considerada a maior feira do livro do mundo. Depois de uma "pausa virtual" devido à pandemia de covid-19, o evento acaba de dar início à sua 73ª edição em Frankfurt, na Alemanha.

A feira do livro de Frankfurt acolherá profissionais da área até abrir as suas portas ao público durante o fim-de-semana, mas apenas aos que estiverem vacinados, tiverem recuperado da covid-19, ou apresentarem um teste negativo.

O número de visitantes será limitado a 25000 por dia e durante os quatro dias, estão previstos 1400 eventos onde mais de 300 autores irão apresentar os seus livros ou discutir questões sociais.

Ainda assim, os números são reduzidos comparados aos 7450 expositores de 104 países, que vieram a Frankfurt em 2019, mas a direção da feira diz estar longe de virar "costas para o negócio". "A crise mostrou como o livro está firmemente ancorado na sociedade", disse Karin Schmidt-Friderichs, Presidente da Associação Alemã de Editores e Livreiros na cerimónia de abertura. "Com enorme empenho e muita criatividade, mas acima de tudo com muito sucesso, as livrarias têm continuado a vender livros apesar das portas fechadas", acrescentou.

A Feira do Livro de Frankfurt escolheu o tema: Como queremos viver? Segundo o diretor do evento, Juergen Boos, "colocamo-nos esta questão tendo em conta a crudificação alarmante das nossas relações uns com os outros. A divisão aparentemente intransponível da nossa sociedade". No entanto, os livros podem construir pontes.



