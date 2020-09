Christiane K. é a principal suspeita e poderá ter morto as crianças com comprimidos. Depois terá tentado o suicídio mas sobreviveu. Marcel é o único filho que está vivo.

Mundo 4 2 min.

Alemanha. Mãe terá matado cinco filhos e o mais velho, de 11 anos, terá assistido a tudo

Paula SANTOS FERREIRA Christiane K. é a principal suspeita e poderá ter morto as crianças com comprimidos. Depois terá tentado o suicídio mas sobreviveu. Marcel é o único filho que está vivo.

Christiane K., de 27 anos, é suspeita de ter morto cinco dos seus seis filhos menores, com comprimidos, ontem, quinta-feira, na sua casa em Solingen, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, e depois ter-se-á tentado suicidar.

O filho mais velho, Marcel, de 11 anos, sobreviveu à tragédia, mas terá tido de assistir à morte dos seus irmãos, antes de sair com a mãe para apanhar o comboio até Dusseldorf, onde Christiane K. saiu na Estação central para se atirar para a linha, em frente a um comboio em movimento, segundo noticia a RTL alemã.

Na estação de Dusseldorf foi apenas a mulher que saiu, já que o seu filho Marcel continuou viagem até Mönchengladbach onde vive a avó, com quem está agora.

Mãe está gravemente ferida

A mulher sobreviveu, mas está gravemente ferida no hospital e até ao final da tarde de quinta-feira ainda não tinha sido entrevistada pela polícia.

Cinco crianças encontradas mortas em sua casa na Alemanha O crime terá sido alegadamente cometido pela mãe de 27 anos que tentou suicidar-se de seguida.

Segundo o jornal Bild foi a avó das crianças que pouco antes das 14h de ontem telefonou à polícia a avisar que os seus cinco netos estavam mortos em casa. A polícia deslocou-se ao apartamento em Hasseldelle, no distrito de Solingen, e comprovou a tragédia.

As autoridades suspeitam que se trata de um crime e que terá sido a mãe dos meninos a autora. Contudo, até ao momento a polícia ainda não sabe exatamente o que terá levado Christiane K. a cometer tal crime.

“Assumimos que um crime foi cometido. Como e porquê ainda não podemos dizer, mas trata-se de uma situação muito trágica”, declarou o porta-voz da polícia Stefan Weiand.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP Gianni Gattus/dpa Roberto Pfeil/dpa AFP

Pai das crianças contactado

Os investigadores não responderam aos rumores de que as crianças poderiam ter morrido devido à ingestão de comprimidos. "Não sabemos como eles morreram", disse um porta-voz. Será realizada uma autópsia para determinar a causa de morte.

A polícia já conseguiu contactar o pai das crianças, mas não quis comentar.

A equipa forense esteve no local até à noite de quinta-feira. Os corpos ainda não tinham sido transportados. O Presidente da Câmara de Solingen, Tim Kurzbach, ficou visivelmente chocado após uma visita ao local do crime. "Estamos muito tristes em Solingen porque aconteceu um ato que nos afetou profundamente", disse Kurzbach aos jornalistas no local.

À noite, Kurzbach e outros políticos de vários partidos reuniram-se em silêncio para um minuto de luto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.