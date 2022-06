Segundo o jornal alemão Die Welt, estavam previstas obras para "corrigir a posição da ferrovia" e "renovar a linha" a partir de 25 de junho.

Acidente na Baviera

Alemanha. Linha onde comboio descarrilou iria ser renovada este mês

Maria MONTEIRO O acidente da passada sexta-feira, que causou cinco mortos e 44 feridos, terá sido provocado por uma falha técnica. Segundo o jornal alemão Die Welt, estavam previstas obras para "corrigir a posição da ferrovia" e "renovar a linha" a partir de 25 de junho.

O troço onde o comboio regional descarrilou, perto da estância de montanha de Garmisch-Partenkirchen, nos Alpes da Baviera, estava listado como um dos locais a ser intervencionados pela DB Netz AG, subsidiária da Deutsche-Bahn que é responsável pela infraestrutura da empresa ferroviária alemã.

Entre os trabalhos planeados pela empresa, há três entradas relacionadas com o percurso entre Munique e Mittenwald, designadamente na secção entre Oberau e Garmisch-Partenkirchen. Segundo o Die Welt, há mesmo uma referência à cidade de Burgrain, onde aconteceu o acidente.

De acordo com o diário alemão, as obras deveriam arrancar a 25 de junho com uma intervenção de "correção da posição da ferrovia" entre Oberau e Farchant, que seria realizada durante a noite, entre as 2h35 e as 5h.

Mais tarde, a 1 de julho, estava agendada uma "renovação da linha", que deveria ser feita entre 00h55 e as 4h55. Finalmente, entre 5 e 9 de julho, a linha deveria ser substituída durante a noite em Garmisch-Partenkirchen. Os troços em questão deveriam estar encerrados no decorrer dos trabalhos.

Excesso de velocidade excluído como causa do acidente

Ao Die Welt, a Deutsche-Bahn escusou-se a tecer comentários sobre a eventual relação entre os trabalhos agendados para aquele local e o descarrilamento que ali aconteceu na sexta-feira, nomeadamente a existência de estragos específicos que justificassem obras ou a demora no arranque dos trabalhos tendo em conta o eventual cenário de perigo identificado.

"Também não é claro se havia ou não avisos e limites de velocidade neste percurso devido às obras que aparentemente eram necessárias", refere o diário alemão.

O excesso de velocidade foi excluído como causa do acidente quase imediatamente. Em vez disso, a investigação centra-se numa falha técnica ou de infraestrutura, de acordo com o porta-voz do Departamento Federal de Investigação de Acidentes Ferroviários (BEU, na sigla alemã).

