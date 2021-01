Face à propagação das mais recentes variantes da covid-19, Berlim quer restringir viagens de e para Portugal, Brasil, Reino Unido e África do Sul.

Alemanha limita entrada a viajantes de Portugal

A Alemanha prepara-se para proibir a entrada de viajantes provenientes dos países mais atingidos pelas variantes do novo coronavírus, confirmou o ministro do Interior do Governo de Berlim. "Estamos a concentrar estas restrições de viagem em áreas de mutação, ou seja, neste momento, Grã-Bretanha, Portugal, África do Sul e Brasil", adiantou, de viva voz, Horst Seehofer, na antevisão da reunião informal dos ministros do Interior da União Europeia que se realiza esta quinta-feira através de videoconferência.

Na prática, apesar de manter as fronteiras abertas, a Alemanha prepara-se para impedir a entrada de viajantes dos países que considera o epicentro das mais recentes ameaças pandémicas. No coração da Europa, o país que faz fronteira com outros nove enfrenta uma situação particularmente vulnerável quanto à propagação das variantes da pandemia. Mais infecciosas, podem ainda determinar a inclusão de outros países na lista negra.

Ylva Johansson, comissária europeia para os assuntos internos, reconheceu que o novo pacote de contenção é útil, apesar de ter aconselhado maxima prudência a Berlim. "Penso que não devemos adoptar medidas demasiado drásticas que também possam dificultar a recuperação económica e a importância de um sistema de saúde que funcione bem", alertou.

Limitar "quase a zero"

De facto, com o dossier em aberto, o ministro do Interior alemão admite que as limitações podem ser alargadas a outros países considerados de risco, já nos próximos dias. Em entrevista ao tabloid Bild, Horst Seehofer já tinha avisado que o Governo liderado pela chanceler Angela Merkel está disposto a reduzir "quase a zero" os voos internacionais. Na mesma linha dos belgas, o país equaciona regressar ao regime de viagens essenciais.

Praticamente a postos, as limitações deverão ser oficializadas antes do fim de semana. Citado pela imprensa europeia, o governante admite que a questão "mais importante" passa poe estipular "quais vão ser as excepções que vão ser aplicadas". Trabalho e "força maior" devem voltar ao manual de instruções da entrada e circulação no país.

Restrições, restrições

Desde domingo que os viajantes provenientes dos países de "alta incidência" devem apresentar um duplo teste negativo para poderem entrar em território alemão, realizado até 48 horas antes do voo. Obrigados a uma quarentena de dez dias, os cidadãos que tenham embarcado, por exemplo, de Portugal, Espanha ou República Checa são depois obrigados a repetir a prova ao quinto dia de isolamento.

Ainda na semana passada a Alemanha comunicou uma descida na sua taxa de incidência para pouco menos de 100 por 100 mil pessoas. Foi o primeiro recuo em três meses.

Por cá

Em resposta às novas variantes, também o Luxemburgo decidiu impôr limitações aos passageiros que cheguem ao aeroporto de Findel já a partir desta sexta-feira. Por cá não há nacionalidades nem destinos mais ou menos perigosos. Apresentar um teste negativo, feito até três dias antes, é obrigatório para todos os viajantes a partir dos 6 anos de idade.

Caso não apresentem a prova, os passageiros terão de cumprir um período de quarentena de 14 anos. Os viajantes que chegam de fora da União Europeia também estão obrigados a fazer um teste rápido.

