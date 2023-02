A suspeita, de 23 anos, terá procurado uma jovem parecida consigo nas redes sociais para matá-la e mudar de vida.

Alemanha. Jovem terá matado sósia para fingir a própria morte

Uma mulher alemã-iraquiana de 23 anos é suspeita, com a ajuda de um cúmplice, de matar uma jovem parecida consigo para fingir a sua própria morte e "desaparecer devido a problemas familiares", disse a polícia bávara.

A 16 de agosto de 2022, o corpo de uma mulher de 23 anos com feridas de golpes de faca foi encontrado num veículo em Ingolstadt (sul da Baviera). Os investigadores acreditavam inicialmente que a vítima era a proprietária do veículo, uma vez que a sua família afirmou reconhecê-la.

Mas no dia seguinte, após uma autópsia, verificou-se que a vítima tinha outra identidade e que a mulher alegadamente morta estava viva e bem de saúde.

No decurso da sua investigação, a polícia de Ingolstadt desenrolou o novelo do que poderá ser uma trama macabra, engendrada pela jovem com a ajuda de um cúmplice, um jovem de 23 anos natural do Kosovo. Os dois suspeitos estão detidos desde agosto passado.

Suspeita terá contactado várias mulheres

"Os investigadores partem do princípio que a suspeita queria desaparecer devido a problemas familiares e fingir a sua morte", disse a polícia na segunda-feira.

Os dois suspeitos decidiram "procurar online uma mulher parecida com a alemã-iraquiana, matá-la e colocá-la de tal forma que o corpo seria confundido com a da suspeita", segundo as autoridades.

A jovem terá contactado vários alvos potenciais "que se assemelhavam a ela, através de várias contas de redes sociais, para encorajá-las a encontrar-se consigo pessoalmente, fazendo falsas promessas". Segundo a polícia, a alegada homicida terá tido contacto com várias jovens mulheres.

Foi marcado um encontro com uma delas, a vítima, para o dia 16 de agosto. Segundo uma investigadora, citada pelo diário Süddeutsche Zeitung, a jovem era "muito parecida" com a suspeita: tinha cabelo castanho comprido, pele escura e usava o rosto muito maquilhado.

A suspeita foi então com o seu alegado cúmplice para a região de Heilbronn (sul) "para ir buscar a futura vítima à sua casa".

No regresso, a jovem foi atraída para fora do veículo e foi morta na floresta "com uma série" de facadas. O corpo foi encontrado na noite de 16 de agosto.

