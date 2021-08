Sindicato considera que a greve, que começou às duas horas locais para os serviços de passageiros na quarta-feira, tem sido bem sucedida até ao momento, paralisando cerca de 700 comboios.

Greve de maquinistas perturba circulação de comboios em toda a Alemanha

Uma greve dos maquinistas de comboios está a perturbar a circulação em toda a Alemanha esta quarta-feira, aumentando a pressão sobre as cadeias de abastecimento europeias e frustrando os passageiros numa altura de grande procura dos transportes devido às férias de verão, na sequência da atenuação das restrições de gestão da pandemia.

Com cerca de 190 comboios de mercadorias parados, a Deutsche Bahn, operador ferroviário estatal alemão, afirmou numa declaração divulgada pela agência Reuters que a greve poderia ter um grande impacto nas cadeias de abastecimento industriais na Alemanha e em toda a Europa, que já sofreram constrangimentos devido à covid-19.

O porta-voz da Deutsche Bahn, Achim Stauss, disse que a empresa estava a tentar manter um em cada quatro comboios de longa distância a circular e a fazer pelo menos uma viagem de duas em duas horas entre as grandes cidades.

"Estamos a fazer o nosso melhor para levar as pessoas ao seu destino hoje", disse Stauss, exortando os viajantes a adiar as viagens desnecessárias. A greve deverá decorrer até às primeiras horas de sexta-feira.

Viajantes em fila de espera dos seus comboios atrasados em estações por toda a Alemanha. "A greve é compreensível. Apoio-a, mas o problema é que quase não há informação na Internet sobre ela", disse David Jungck, um viajante encalhado na principal estação ferroviária de Berlim.

A associação alemã da indústria automóvel VDA disse que a greve poderia agravar os problemas da indústria logística, uma vez que esta luta para recuperar do impacto da pandemia.

"Se as greves durarem mais tempo, podem surgir custos consideráveis para as empresas porque as cadeias de abastecimento interrompidas rapidamente levam a paragens de produção", disse o presidente da VDA, Hildegard Mueller, à Reuters.

O sindicato GDL, que representa alguns maquinistas de comboios, vai decidir na próxima semana se vai continuar a greve, disse o seu chefe Claus Weselsky à emissora ZDF na quarta-feira.

"Os nossos colegas entraram em greve de uma forma muito disciplinada", disse Weselsky à Reuters, acrescentando que o sindicato só voltaria à mesa das negociações se a Deutsche Bahn fizesse uma oferta salarial melhorada. O GDL exige aumentos salariais de cerca de 3,2% e um subsídio único para o coronavírus de 600 euros.

A Deutsche Bahn, que é totalmente propriedade do Estado alemão, tinha oferecido aumentos salariais em duas etapas durante os próximos dois anos, um de 1,5% a partir de janeiro de 2022, depois de 1,7% a partir de março de 2023 mas o sindicato quer que o aumento tenha efeito mais cedo. Esta proposta é considerada "demasiado baixa" pelo sindicato, que exige um aumento de 1,4% a partir de 2021, bem como um bónus de 600 euros, e depois outro aumento de 1,8% em 2022.

"Os trabalhadores dos caminhos-de-ferro estão fartos dos gestores que forram os seus bolsos com milhões e os pequenos trabalhadores ferroviários sejam enganados", disse Claus Weselsky.

Depois de reportar um prejuízo de 5,7 mil milhões de euros em 2020, a empresa ferroviária estatal afirmou ter recuperado desde abril, à medida que as restrições de viagem da covid-19 diminuíam e o tráfego de carga melhorava.

A empresa disse que esperava voltar a ter lucro em 2022, mas as inundações que atingiram a Alemanha ocidental no mês passado tinham causado cerca de 1,3 mil milhões de euros (1,53 mil milhões de dólares) de prejuízos.

No entanto, a Deutsche Bahn disse estar "pronta para negociar a qualquer momento e em qualquer lugar". A última grande disputa industrial na empresa teve lugar entre 2014 e 2015.

Durante um período de cerca de nove meses, o sindicato GDL organizou nove greves que duraram vários dias cada uma para exigir uma reforma das regras de representação. Em maio de 2015, uma greve de seis dias tornou-se a mais longa da história da empresa. A última greve ferroviária foi convocada pelo sindicato dos trabalhadores do EVG em dezembro de 2018 e durou apenas quatro horas.

